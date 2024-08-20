https://ria.ru/20240820/religiya-1967328533.html

Синод РПЦ оценит запрет УПЦ на Украине

Синод РПЦ оценит запрет УПЦ на Украине - РИА Новости, 20.08.2024

Синод РПЦ оценит запрет УПЦ на Украине

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) даст оценку запрету канонической Украинской православной церкви киевским режимом, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:38

2024-08-20T14:38

2024-08-20T14:46

религия

украина

ситуация вокруг упц

русская православная церковь

николай балашов

украинская православная церковь

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) даст оценку запрету канонической Украинской православной церкви киевским режимом, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций."Надлежащую оценку данному акту… в скором времени даст Священный синод Московского патриархата", – сказал РИА Новости Балашов.

https://ria.ru/20240820/upts-1967307628.html

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украина, ситуация вокруг упц, русская православная церковь, николай балашов, украинская православная церковь, верховная рада украины