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На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/raysner-1967310583.html
На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область
На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024
На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область
ВСУ атакой на Курскую область отвлекают внимание от катастрофы в ДНР, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу N-tv."Наступление... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:56
2024-08-20T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ атакой на Курскую область отвлекают внимание от катастрофы в ДНР, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу N-tv."Наступление в Курской области — крайне рискованная игра Украины. Она с изначально скудными ресурсами сейчас должна справляться с тремя фронтами", — сказал он. По его мнению, своей операцией ВСУ израсходуют ценные резервы, которые необходимы в Донбассе, где Россия беспрепятственно продвигается вперед. Вместе с тем, Райснер утвердительно ответил на вопрос, призвана ли атака на Курскую область отвлечь внимание от катастрофической ситуации для ВСУ. "Совершенно верно", — сказал он. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967287407.html
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967247320.html
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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область

Райснер: ВСУ атакой на Курскую область отвлекают внимание от катастрофы в ДНР

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ атакой на Курскую область отвлекают внимание от катастрофы в ДНР, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу N-tv.

"Наступление в Курской области — крайне рискованная игра Украины. Она с изначально скудными ресурсами сейчас должна справляться с тремя фронтами", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область
Вчера, 12:46
По его мнению, своей операцией ВСУ израсходуют ценные резервы, которые необходимы в Донбассе, где Россия беспрепятственно продвигается вперед.

Вместе с тем, Райснер утвердительно ответил на вопрос, призвана ли атака на Курскую область отвлечь внимание от катастрофической ситуации для ВСУ.

"Совершенно верно", — сказал он.

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Важный вопрос". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
Вчера, 09:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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