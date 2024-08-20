https://ria.ru/20240820/raysner-1967310583.html

На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область

На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024

На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область

ВСУ атакой на Курскую область отвлекают внимание от катастрофы в ДНР, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу N-tv."Наступление... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:56

2024-08-20T13:56

2024-08-20T13:56

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ атакой на Курскую область отвлекают внимание от катастрофы в ДНР, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу N-tv."Наступление в Курской области — крайне рискованная игра Украины. Она с изначально скудными ресурсами сейчас должна справляться с тремя фронтами", — сказал он. По его мнению, своей операцией ВСУ израсходуют ценные резервы, которые необходимы в Донбассе, где Россия беспрепятственно продвигается вперед. Вместе с тем, Райснер утвердительно ответил на вопрос, призвана ли атака на Курскую область отвлечь внимание от катастрофической ситуации для ВСУ. "Совершенно верно", — сказал он. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967287407.html

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967247320.html

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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, россия