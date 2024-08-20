На Западе раскрыли, что Зеленский скрывает атакой на Курскую область
Райснер: ВСУ атакой на Курскую область отвлекают внимание от катастрофы в ДНР
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ атакой на Курскую область отвлекают внимание от катастрофы в ДНР, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу N-tv.
"Наступление в Курской области — крайне рискованная игра Украины. Она с изначально скудными ресурсами сейчас должна справляться с тремя фронтами", — сказал он.
"Наступление в Курской области — крайне рискованная игра Украины. Она с изначально скудными ресурсами сейчас должна справляться с тремя фронтами", — сказал он.
По его мнению, своей операцией ВСУ израсходуют ценные резервы, которые необходимы в Донбассе, где Россия беспрепятственно продвигается вперед.
Вместе с тем, Райснер утвердительно ответил на вопрос, призвана ли атака на Курскую область отвлечь внимание от катастрофической ситуации для ВСУ.
"Совершенно верно", — сказал он.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
Вместе с тем, Райснер утвердительно ответил на вопрос, призвана ли атака на Курскую область отвлечь внимание от катастрофической ситуации для ВСУ.
"Совершенно верно", — сказал он.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.