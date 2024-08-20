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Путину в Грозном презентовали макет нового района, названного в его честь - РИА Новости, 21.08.2024
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23:01 20.08.2024 (обновлено: 02:40 21.08.2024)
https://ria.ru/20240820/rayon-1967433218.html
Путину в Грозном презентовали макет нового района, названного в его честь
Путину в Грозном презентовали макет нового района, названного в его честь - РИА Новости, 21.08.2024
Путину в Грозном презентовали макет нового района, названного в его честь
Президенту России Владимир Путину в Грозном презентовали макет нового городского района, названного в его честь. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-20T23:01
2024-08-21T02:40
грозный
россия
рамзан кадыров
владимир путин
общество
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президенту России Владимир Путину в Грозном презентовали макет нового городского района, названного в его честь. Путин во вторник вечером приехал в резиденцию главы региона Рамзана Кадырова в Грозном. Российского лидера встретили члены семьи Кадырова - мать Аймани Кадырова, супруга, сестры и дети. Они сделали общую фотографию на память. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично показал президенту, как будет выглядеть новый район. По его словам, это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы республики, он включает комплекс жилых домов и объекты социнфраструктуры.
https://ria.ru/20240820/mechet-1967429884.html
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грозный, россия, рамзан кадыров, владимир путин, общество
Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Общество
Путину в Грозном презентовали макет нового района, названного в его честь

Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президенту России Владимир Путину в Грозном презентовали макет нового городского района, названного в его честь.
Путин во вторник вечером приехал в резиденцию главы региона Рамзана Кадырова в Грозном.
Российского лидера встретили члены семьи Кадырова - мать Аймани Кадырова, супруга, сестры и дети. Они сделали общую фотографию на память.
Глава Чечни Рамзан Кадыров лично показал президенту, как будет выглядеть новый район. По его словам, это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы республики, он включает комплекс жилых домов и объекты социнфраструктуры.
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