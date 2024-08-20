https://ria.ru/20240820/rayon-1967433218.html

Путину в Грозном презентовали макет нового района, названного в его честь

Путину в Грозном презентовали макет нового района, названного в его честь - РИА Новости, 21.08.2024

Путину в Грозном презентовали макет нового района, названного в его честь

Президенту России Владимир Путину в Грозном презентовали макет нового городского района, названного в его честь. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-20T23:01

2024-08-20T23:01

2024-08-21T02:40

грозный

россия

рамзан кадыров

владимир путин

общество

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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президенту России Владимир Путину в Грозном презентовали макет нового городского района, названного в его честь. Путин во вторник вечером приехал в резиденцию главы региона Рамзана Кадырова в Грозном. Российского лидера встретили члены семьи Кадырова - мать Аймани Кадырова, супруга, сестры и дети. Они сделали общую фотографию на память. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично показал президенту, как будет выглядеть новый район. По его словам, это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы республики, он включает комплекс жилых домов и объекты социнфраструктуры.

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грозный

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грозный, россия, рамзан кадыров, владимир путин, общество