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В Макеевке упали части сбитой системой ПВО украинской ракеты
В Макеевке упали части сбитой системой ПВО украинской ракеты - РИА Новости, 20.08.2024
В Макеевке упали части сбитой системой ПВО украинской ракеты
Части сбитой системой ПВО украинской ракеты упали в Червоногвардейском районе Макеевки, ранены два человека, повреждены школа, ясли-сад, многоквартирные и... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:11
2024-08-20T14:11
2024-08-20T14:37
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ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Части сбитой системой ПВО украинской ракеты упали в Червоногвардейском районе Макеевки, ранены два человека, повреждены школа, ясли-сад, многоквартирные и частные дома, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт падения частей ракеты, сбитой системами ПВО республики в Червоногвардейском районе (Макеевки – ред). На 14:00 поступили данные о двух пострадавших женщинах 1959 и 1971 годов рождения", - говорится в сообщении.По данным ведомства, повреждены школа №43 по улице Черкасской, ясли-сад №127, три многоквартирных и шесть частных жилых дома по улицам Тухачевского и Уборевича.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города
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макеевка, донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия
Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Происшествия
В Макеевке упали части сбитой системой ПВО украинской ракеты
В Макеевке два человека пострадали при падении части сбитой украинской ракеты