https://ria.ru/20240820/putin-1967432945.html

Путин стал почетным гражданином Чечни

Путин стал почетным гражданином Чечни - РИА Новости, 20.08.2024

Путин стал почетным гражданином Чечни

Президент РФ Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:55

2024-08-20T22:55

2024-08-20T23:22

россия

грозный

владимир путин

рамзан кадыров

политика

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ГРОЗНЫЙ, 20 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни.Соответствующий знак и удостоверение президенту вручили глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Межиев во время посещения Путиным новой мечети пророка Исы в Грозном.Президент, со своей стороны, преподнес хозяевам Коран ручной работы в драгоценном переплете.Обращаясь к муфтию Чечни, Путин, со своей стороны, поблагодарил его за работу, которую он выполняет: "Вы являетесь хранителем ценностей, которые укрепляют наш многонациональный мир и все наши религии". "Это ваша работа, ваша миссия перед всем нашим народом. Вы (священнослужители) делаете общее дело огромной важности, не менее важное, чем то, что мы видели на полигоне (Российского университета спецназа в Гудермесе)", - заявил Путин.

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россия, грозный, владимир путин, рамзан кадыров, политика