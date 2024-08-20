Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/putin-1967431675.html
Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию
Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию - РИА Новости, 20.08.2024
Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию
Президент РФ Владимир Путин считает себя таким же пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ во время военной спецоперации, глава государства отметил, что РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:43
2024-08-20T22:43
специальная военная операция на украине
владимир путин
рамзан кадыров
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967426555_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_a0200f36a3e2a493acc49b64b6970b9f.jpg
ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает себя таким же пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ во время военной спецоперации, глава государства отметил, что в этом смысле все находятся в равном положении. Во время поездки в Чечню во вторник Путин посетил Российский университет спецназа и пообщался с добровольцами, которые отправляются в зону СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе общения отметил, что присутствующие военные обеспечены необходимой техникой, оружием и всем, что нужно для военных действий. "Я всего лишь пехотинец", - подчеркнул Кадыров, когда Путин одобрительно похлопал его по плечу. "Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", - заметил Путин.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разговор Путина с добровольцами
Разговор Путина с добровольцами
2024-08-20T22:43
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967426555_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_7b8ee72e0f0b9cde88f0757cf73262a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, рамзан кадыров, россия, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Безопасность
Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию
ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает себя таким же пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ во время военной спецоперации, глава государства отметил, что в этом смысле все находятся в равном положении.
2024-08-20T22:43
true
PT1M21S
Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию

Путин считает себя таким же пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Читать ria.ru в
ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает себя таким же пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ во время военной спецоперации, глава государства отметил, что в этом смысле все находятся в равном положении.
Во время поездки в Чечню во вторник Путин посетил Российский университет спецназа и пообщался с добровольцами, которые отправляются в зону СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе общения отметил, что присутствующие военные обеспечены необходимой техникой, оружием и всем, что нужно для военных действий.
"Я всего лишь пехотинец", - подчеркнул Кадыров, когда Путин одобрительно похлопал его по плечу. "Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", - заметил Путин.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала