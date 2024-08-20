https://ria.ru/20240820/putin-1967431675.html

Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию

Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию - РИА Новости, 20.08.2024

Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию

Президент РФ Владимир Путин считает себя таким же пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ во время военной спецоперации, глава государства отметил, что РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:43

2024-08-20T22:43

2024-08-20T22:43

специальная военная операция на украине

владимир путин

рамзан кадыров

россия

безопасность

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ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает себя таким же пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ во время военной спецоперации, глава государства отметил, что в этом смысле все находятся в равном положении. Во время поездки в Чечню во вторник Путин посетил Российский университет спецназа и пообщался с добровольцами, которые отправляются в зону СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе общения отметил, что присутствующие военные обеспечены необходимой техникой, оружием и всем, что нужно для военных действий. "Я всего лишь пехотинец", - подчеркнул Кадыров, когда Путин одобрительно похлопал его по плечу. "Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", - заметил Путин.

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Разговор Путина с добровольцами Разговор Путина с добровольцами 2024-08-20T22:43 true PT1M21S

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владимир путин, рамзан кадыров, россия, безопасность, видео