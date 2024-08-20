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Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию
Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию - РИА Новости, 20.08.2024
Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию
Президент РФ Владимир Путин считает себя таким же пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ во время военной спецоперации, глава государства отметил, что РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:43
2024-08-20T22:43
2024-08-20T22:43
специальная военная операция на украине
владимир путин
рамзан кадыров
россия
безопасность
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ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает себя таким же пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ во время военной спецоперации, глава государства отметил, что в этом смысле все находятся в равном положении. Во время поездки в Чечню во вторник Путин посетил Российский университет спецназа и пообщался с добровольцами, которые отправляются в зону СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе общения отметил, что присутствующие военные обеспечены необходимой техникой, оружием и всем, что нужно для военных действий. "Я всего лишь пехотинец", - подчеркнул Кадыров, когда Путин одобрительно похлопал его по плечу. "Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", - заметил Путин.
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Разговор Путина с добровольцами
Разговор Путина с добровольцами
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владимир путин, рамзан кадыров, россия, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Безопасность
Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию
ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает себя таким же пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ во время военной спецоперации, глава государства отметил, что в этом смысле все находятся в равном положении.
2024-08-20T22:43
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Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию
Путин считает себя таким же пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ