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Путин призвал уезжающих на СВО добровольцев преодолевать страх

Путин призвал уезжающих на СВО добровольцев преодолевать страх - РИА Новости, 21.08.2024

Путин призвал уезжающих на СВО добровольцев преодолевать страх

Президент России Владимир Путин на встрече с добровольцами СВО в Российском университете спецназа отметил бесстрашие российских бойцов, подчеркнув, что в ходе... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-20T22:27

2024-08-20T22:27

2024-08-21T01:04

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с добровольцами СВО в Российском университете спецназа отметил бесстрашие российских бойцов, подчеркнув, что в ходе боевых действий страх необходим, но его нужно преодолевать ради защиты родины и народа России. Президент России отметил, что в России есть мужчины, которые не боятся и готовы к решению задач по защите родины. "Хоть бояться надо, но (мужчины-добровольцы. — Прим. ред.) преодолевают все ради родины, ради наших людей", — сказал Путин на встрече с добровольцами.

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Разговор Путина с добровольцами Разговор Путина с добровольцами 2024-08-20T22:27 true PT1M21S

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россия, владимир путин, безопасность