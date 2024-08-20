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Путин призвал уезжающих на СВО добровольцев преодолевать страх
Путин призвал уезжающих на СВО добровольцев преодолевать страх - РИА Новости, 21.08.2024
Путин призвал уезжающих на СВО добровольцев преодолевать страх
Президент России Владимир Путин на встрече с добровольцами СВО в Российском университете спецназа отметил бесстрашие российских бойцов, подчеркнув, что в ходе... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-20T22:27
2024-08-20T22:27
2024-08-21T01:04
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с добровольцами СВО в Российском университете спецназа отметил бесстрашие российских бойцов, подчеркнув, что в ходе боевых действий страх необходим, но его нужно преодолевать ради защиты родины и народа России. Президент России отметил, что в России есть мужчины, которые не боятся и готовы к решению задач по защите родины. "Хоть бояться надо, но (мужчины-добровольцы. — Прим. ред.) преодолевают все ради родины, ради наших людей", — сказал Путин на встрече с добровольцами.
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Разговор Путина с добровольцами
Разговор Путина с добровольцами
2024-08-20T22:27
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал уезжающих на СВО добровольцев преодолевать страх
Путин отметил мужество российский бойцов на встрече с добровольцами СВО
ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с добровольцами СВО в Российском университете спецназа отметил бесстрашие российских бойцов, подчеркнув, что в ходе боевых действий страх необходим, но его нужно преодолевать ради защиты родины и народа России.
Президент России отметил, что в России есть мужчины, которые не боятся и готовы к решению задач по защите родины.
"Хоть бояться надо, но (мужчины-добровольцы. — Прим. ред.) преодолевают все ради родины, ради наших людей", — сказал Путин на встрече с добровольцами.