https://ria.ru/20240820/putin-1967429318.html

Российские дети должны чувствовать себя уверенно, заявил Путин

Российские дети должны чувствовать себя уверенно, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2024

Российские дети должны чувствовать себя уверенно, заявил Путин

Российские дети должны чувствовать себя уверенно на своей земле, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:20

2024-08-20T22:20

2024-08-20T22:20

владимир путин

россия

гудермес

безопасность

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ГУДЕРМЕС, 20 авг - РИА Новости. Российские дети должны чувствовать себя уверенно на своей земле, заявил президент России Владимир Путин. "Мы живем для того, чтобы она (Россия) была сильной, чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле", - сказал Путин на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

россия

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Разговор Путина с добровольцами Разговор Путина с добровольцами 2024-08-20T22:20 true PT1M21S

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владимир путин, россия, гудермес, безопасность, видео