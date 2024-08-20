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Российские дети должны чувствовать себя уверенно, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2024
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22:20 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/putin-1967429318.html
Российские дети должны чувствовать себя уверенно, заявил Путин
Российские дети должны чувствовать себя уверенно, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2024
Российские дети должны чувствовать себя уверенно, заявил Путин
Российские дети должны чувствовать себя уверенно на своей земле, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:20
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владимир путин
россия
гудермес
безопасность
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ГУДЕРМЕС, 20 авг - РИА Новости. Российские дети должны чувствовать себя уверенно на своей земле, заявил президент России Владимир Путин. "Мы живем для того, чтобы она (Россия) была сильной, чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле", - сказал Путин на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.
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Разговор Путина с добровольцами
Разговор Путина с добровольцами
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владимир путин, россия, гудермес, безопасность, видео
Владимир Путин, Россия, Гудермес, Безопасность
Российские дети должны чувствовать себя уверенно, заявил Путин
ГУДЕРМЕС, 20 авг - РИА Новости. Российские дети должны чувствовать себя уверенно на своей земле, заявил президент России Владимир Путин.
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Российские дети должны чувствовать себя уверенно, заявил Путин

Путин: наши дети должны чувствовать себя уверенно на своей земле

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
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ГУДЕРМЕС, 20 авг - РИА Новости. Российские дети должны чувствовать себя уверенно на своей земле, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы живем для того, чтобы она (Россия) была сильной, чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле", - сказал Путин на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.
 
Владимир ПутинРоссияГудермесБезопасность
 
 
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