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Народы России объединяет морально-нравственная основа, заявил Путин
Народы России объединяет морально-нравственная основа, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2024
Народы России объединяет морально-нравственная основа, заявил Путин
Общая любовь к Отечеству и морально-нравственная основа во все времена объединяли все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T21:59
2024-08-20T21:59
2024-08-20T22:04
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Общая любовь к Отечеству и морально-нравственная основа во все времена объединяли все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и в ближайшее время отправятся в зону проведения специальной военной операции. "Всегда, во все времена, несмотря на то, что страна наша сложная, многоконфессиональная, многонациональная, но всегда у всех народов России всегда было и остается что-то общее - наша морально-нравственная основа и любовь к Отечеству, уважение к старшим, к старшему поколению, уважение к нашей истории и наша вера", - сказал президент, напутствуя бойцов.
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Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе
Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе
2024-08-20T21:59
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россия, владимир путин, общество, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Народы России объединяет морально-нравственная основа, заявил Путин
ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Общая любовь к Отечеству и морально-нравственная основа во все времена объединяли все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и в ближайшее время отправятся в зону проведения специальной военной операции.
2024-08-20T21:59
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PT0M29S
Народы России объединяет морально-нравственная основа, заявил Путин
Путин: народы России объединяет морально-нравственная основа и любовь к Родине
ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Общая любовь к Отечеству и морально-нравственная основа во все времена объединяли все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и в ближайшее время отправятся в зону проведения специальной военной операции.
"Всегда, во все времена, несмотря на то, что страна наша сложная, многоконфессиональная, многонациональная, но всегда у всех народов России всегда было и остается что-то общее - наша морально-нравственная основа и любовь к Отечеству, уважение к старшим, к старшему поколению, уважение к нашей истории и наша вера", - сказал президент, напутствуя бойцов.