https://ria.ru/20240820/putin-1967426415.html

Народы России объединяет морально-нравственная основа, заявил Путин

Народы России объединяет морально-нравственная основа, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2024

Народы России объединяет морально-нравственная основа, заявил Путин

Общая любовь к Отечеству и морально-нравственная основа во все времена объединяли все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T21:59

2024-08-20T21:59

2024-08-20T22:04

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Общая любовь к Отечеству и морально-нравственная основа во все времена объединяли все народы России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и в ближайшее время отправятся в зону проведения специальной военной операции. "Всегда, во все времена, несмотря на то, что страна наша сложная, многоконфессиональная, многонациональная, но всегда у всех народов России всегда было и остается что-то общее - наша морально-нравственная основа и любовь к Отечеству, уважение к старшим, к старшему поколению, уважение к нашей истории и наша вера", - сказал президент, напутствуя бойцов.

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Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе 2024-08-20T21:59 true PT0M29S

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россия, владимир путин, общество, видео