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Путин рассказал, что Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом

Путин рассказал, что Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом - РИА Новости, 20.08.2024

Путин рассказал, что Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом, он был мужественным и многое сделал для... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T21:39

2024-08-20T21:39

2024-08-20T21:39

общество

россия

курчалоевский район

северо-кавказский федеральный округ

владимир путин

ахмат кадыров (политик)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом, он был мужественным и многое сделал для чеченского народа. Путин во время визита в Чечню во вторник посетил могилу Ахмата-Хаджи Кадырова в родовом селе Курчалоевского района, которое теперь носит название Ахмат-Юрт. Путин возложил цветы и почтил память первого президента Чечни. У захоронения президента встретил двоюродный брат Ахмата Кадырова - председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров. "Это был мой друг, ваш родственник близкий, для меня - друг. Я уже Рамзану (Кадырову) говорил, я очень хорошо помню его лицо. И когда он сердился, и когда улыбался, он очень выразительный человек, очень талантливый, очень порядочный, преданный человек. Преданный своей малой родине, большой родине и, конечно, настоящий мужчина. Очень мужественный человек. Настоящий боец", - сказал Путин об Ахмате-Хаджи Кадырове. Президент РФ отметил, что Ахмат-Хаджи Кадыров многое сделал для чеченского народа и в значительной степени спас его, в том числе жертвуя собой. "Это его огромная заслуга и перед большой родиной, перед Россией, и перед Чечней", - отметил Путин.

россия

курчалоевский район

северо-кавказский федеральный округ

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Путин прибывает в Чечню Путин прибывает в Чечню 2024-08-20T21:39 true PT0M29S

Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе 2024-08-20T21:39 true PT0M29S

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общество, россия, курчалоевский район, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, ахмат кадыров (политик), видео