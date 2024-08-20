https://ria.ru/20240820/putin-1967417157.html

Путин посетил три российских региона

Путин посетил три российских региона - РИА Новости, 20.08.2024

Путин посетил три российских региона

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ посетил три субъекта РФ: Кабардино-Балкарию, Северную... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:41

2024-08-20T20:41

2024-08-20T20:41

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северо-кавказский федеральный округ

владимир путин

казбек коков

сергей меняйло

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ посетил три субъекта РФ: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию и Чечню. Путин во вторник утром посетил Кабардино-Балкарию, где осмотрел садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" и провел встречу с главой республики Казбеком Коковым. Затем президент отправился в Северную Осетию-Аланию. Там глава государства посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году. Кроме того, Путин возложил цветы к мемориалу в бывшем спортзале школы Беслана, а также провел встречу с матерями жертв теракта 2004 года и отдельно переговорил с главой республики Сергеем Меняйло. Вечером глава государства прилетел в Чечню, в аэропорту его встретил глава региона Рамзан Кадыров.

https://ria.ru/20240820/putin-1967416596.html

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беслан

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Встреча Путина с матерями жертв теракта в Беслане Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями жертв теракта к школе №1 города Беслана в 2004 году. 2024-08-20T20:41 true PT4M34S

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россия, беслан, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, казбек коков, сергей меняйло, политика