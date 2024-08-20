https://ria.ru/20240820/putin-1967416596.html

Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы первого президента региона

Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы первого президента региона - РИА Новости, 20.08.2024

Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы первого президента региона

Президент РФ Владимир Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:38

2024-08-20T20:38

2024-08-20T22:30

общество

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курчалоевский район

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АХМАТ-ЮРТ (Чечня), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.Ахмат-Хаджи Кадыров похоронен в родовом селе Курчалоевского района Чечни, которое теперь носит название Ахмат-Юрт.Путин возложил цветы и почтил память первого президента Чеченской Республики.У захоронения президента встретил двоюродный брат Ахмата Кадырова - председатель совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров, который поблагодарил президента за защиту в России традиционных ценностей и религий от влияния чуждой народам России идеологии.Президент, со своей стороны, сказал теплые слова об Ахмате Кадырове и вспомнил свои встречи с ним. Путин подчеркнул, что первый президент Чечни был "очень порядочным и очень мужественным человеком", который много сделал для чеченского народа. Президент отметил, что сегодняшняя мирная Чеченская республика - это огромная заслуга Ахмата Кадырова.Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". Десятого мая 2004 года Путин своим указом посмертно присвоил ему звание Героя России. Здесь похоронены также отец Кадырова Абдулхамид, сын Зелимхан, его родственники и соратники. На территории кладбища круглосуточно и беспрерывно проходит чтение Священного Корана.

https://ria.ru/20240820/chechnya-1967413776.html

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Путин прибывает в Чечню Путин прибывает в Чечню 2024-08-20T20:38 true PT0M29S

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общество, россия, курчалоевский район, владимир путин