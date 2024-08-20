https://ria.ru/20240820/putin-1967409436.html
Путин прибыл в Чечню
Путин прибыл в Чечню - РИА Новости, 20.08.2024
Путин прибыл в Чечню
Президент Владимир Путин во вторник вечером прибыл в Чечню. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:42
2024-08-20T19:42
2024-08-20T21:31
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин во вторник вечером прибыл в Чечню.В аэропорту Грозного его встретили глава ЧР Рамзан Кадыров, председатель правительства региона Магомед Даудов, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, депутат Госдумы Адам Делимханов и вице-премьеры республики.Свою поездку российский лидер начал с посещения могилы первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.Затем Путин приехал в расположенный в Гудермесе Российский университет спецназа, названный в его честь. Со смотровой площадки комплекса стрелковых галерей президент понаблюдал за занятиями по тактико-огневой подготовке. После он посетил командно-диспетчерский пункт, где встретился с командирами спецподразделений республики, инструкторами и добровольцами, участвующими в спецоперации.Ранее во вторник глава государства побывал еще в двух северокавказских регионах —Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
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Путин прибывает в Чечню
Путин прибывает в Чечню
2024-08-20T19:42
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Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе
Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе
2024-08-20T19:42
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грозный, россия, владимир путин, рамзан кадыров, политика, магомед даудов, скфо, госдума рф
Грозный, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Политика, Магомед Даудов, СКФО, Госдума РФ
ГРОЗНЫЙ, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин во вторник вечером прибыл в Чечню.
В аэропорту Грозного его встретили глава ЧР Рамзан Кадыров
, председатель правительства региона Магомед Даудов, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, депутат Госдумы
Адам Делимханов и вице-премьеры республики.
Свою поездку российский лидер начал с посещения могилы первого президента Чечни, Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова.
Затем Путин приехал в расположенный в Гудермесе Российский университет спецназа, названный в его честь. Со смотровой площадки комплекса стрелковых галерей президент понаблюдал за занятиями по тактико-огневой подготовке.
После он посетил командно-диспетчерский пункт, где встретился с командирами спецподразделений республики, инструкторами и добровольцами, участвующими в спецоперации.
Ранее во вторник глава государства побывал еще в двух северокавказских регионах —Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.