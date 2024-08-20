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Путин пообщался с жителями Владикавказа
Путин пообщался с жителями Владикавказа - РИА Новости, 20.08.2024
Путин пообщался с жителями Владикавказа
Президент России Владимир Путин по завершении встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с жителями Владикавказа. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:53
2024-08-20T18:53
2024-08-20T20:07
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владимир путин
сергей меняйло
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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по завершении встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с жителями Владикавказа. Жители города несколько часов ждали российского лидера у здания республиканской администрации. Путин подошел к собравшимся, которые пытались пожать руку главе государства, сфотографироваться или обратиться с просьбой. Президент некоторое время провел в толпе, а затем покинул центр Владикавказа.Также сегодня Путин провел встречу с матерями жертв теракта 2004 года в школе №1 города Беслана. Кроме того, президент совершил рабочую поездку в Кабардино-Балкарию.
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Путин вышел к жителям Владикавказа
Путин вышел к жителям Владикавказа
2024-08-20T18:53
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россия, владикавказ, беслан, владимир путин, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Россия, Владикавказ, Беслан, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
Путин пообщался с жителями Владикавказа
Путин по завершении встречи с Меняйло пообщался с жителями Владикавказа