https://ria.ru/20240820/putin-1967399935.html

Путин пообщался с жителями Владикавказа

Путин пообщался с жителями Владикавказа - РИА Новости, 20.08.2024

Путин пообщался с жителями Владикавказа

Президент России Владимир Путин по завершении встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с жителями Владикавказа. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:53

2024-08-20T18:53

2024-08-20T20:07

россия

владикавказ

беслан

владимир путин

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по завершении встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с жителями Владикавказа. Жители города несколько часов ждали российского лидера у здания республиканской администрации. Путин подошел к собравшимся, которые пытались пожать руку главе государства, сфотографироваться или обратиться с просьбой. Президент некоторое время провел в толпе, а затем покинул центр Владикавказа.Также сегодня Путин провел встречу с матерями жертв теракта 2004 года в школе №1 города Беслана. Кроме того, президент совершил рабочую поездку в Кабардино-Балкарию.

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Путин вышел к жителям Владикавказа Путин вышел к жителям Владикавказа 2024-08-20T18:53 true PT0M43S

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россия, владикавказ, беслан, владимир путин, сергей меняйло, республика северная осетия - алания