https://ria.ru/20240820/putin-1967376320.html

Путин рассказал о попытках оправдать теракт в Беслане за рубежом

Путин рассказал о попытках оправдать теракт в Беслане за рубежом - РИА Новости, 20.08.2024

Путин рассказал о попытках оправдать теракт в Беслане за рубежом

Из-за границы пытались не только оправдать теракт в Беслане, но и оказывали всякую помощь террористам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:14

2024-08-20T17:14

2024-08-20T17:14

владимир путин

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беслан

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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Из-за границы пытались не только оправдать теракт в Беслане, но и оказывали всякую помощь террористам, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства встретился с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана". "Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь - и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную", - сказал президент на встрече.

https://ria.ru/20240820/putin-1967374011.html

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владимир путин, россия, беслан, в мире