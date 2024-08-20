https://ria.ru/20240820/putin-1967376320.html
Путин рассказал о попытках оправдать теракт в Беслане за рубежом
Путин рассказал о попытках оправдать теракт в Беслане за рубежом - РИА Новости, 20.08.2024
Путин рассказал о попытках оправдать теракт в Беслане за рубежом
Из-за границы пытались не только оправдать теракт в Беслане, но и оказывали всякую помощь террористам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:14
2024-08-20T17:14
2024-08-20T17:14
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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Из-за границы пытались не только оправдать теракт в Беслане, но и оказывали всякую помощь террористам, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства встретился с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана". "Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь - и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную", - сказал президент на встрече.
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владимир путин, россия, беслан, в мире
Владимир Путин, Россия, Беслан, В мире
Путин рассказал о попытках оправдать теракт в Беслане за рубежом
Путин: из-за границы пытались оправдать теракт в Беслане, помогали террористам
БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Из-за границы пытались не только оправдать теракт в Беслане, но и оказывали всякую помощь террористам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства встретился с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".
"Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь - и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную", - сказал президент на встрече.