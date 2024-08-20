https://ria.ru/20240820/putin-1967374011.html
Путин, говоря о теракте в Беслане, вспомнил выражение "врагу не пожелаешь"
Путин, говоря о теракте в Беслане, вспомнил выражение "врагу не пожелаешь" - РИА Новости, 20.08.2024
Путин, говоря о теракте в Беслане, вспомнил выражение "врагу не пожелаешь"
Президент РФ Владимир Путин высказался о теракте в Беслане: в народе говорят "врагу не пожелаешь", но наш враг другой. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:04
2024-08-20T17:04
2024-08-20T17:58
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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о теракте в Беслане: в народе говорят "врагу не пожелаешь", но наш враг другой. Глава государства встретился с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана". "У нас в народе, иногда говорят такие слова "врагу не пожелаешь", но наш враг другой, он не такой, как мы", - сказал президент на встрече.
https://ria.ru/20240820/beslan-1967373334.html
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россия, беслан, владимир путин, республика северная осетия - алания
Россия, Беслан, Владимир Путин, Республика Северная Осетия - Алания
Путин, говоря о теракте в Беслане, вспомнил выражение "врагу не пожелаешь"
Путин о теракте в Беслане: говорят "врагу не пожелаешь", но наш враг другой