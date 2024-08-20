https://ria.ru/20240820/putin-1967374011.html

Путин, говоря о теракте в Беслане, вспомнил выражение "врагу не пожелаешь"

Путин, говоря о теракте в Беслане, вспомнил выражение "врагу не пожелаешь" - РИА Новости, 20.08.2024

Путин, говоря о теракте в Беслане, вспомнил выражение "врагу не пожелаешь"

Президент РФ Владимир Путин высказался о теракте в Беслане: в народе говорят "врагу не пожелаешь", но наш враг другой. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:04

2024-08-20T17:04

2024-08-20T17:58

россия

беслан

владимир путин

республика северная осетия - алания

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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о теракте в Беслане: в народе говорят "врагу не пожелаешь", но наш враг другой. Глава государства встретился с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана". "У нас в народе, иногда говорят такие слова "врагу не пожелаешь", но наш враг другой, он не такой, как мы", - сказал президент на встрече.

https://ria.ru/20240820/beslan-1967373334.html

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россия, беслан, владимир путин, республика северная осетия - алания