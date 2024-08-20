https://ria.ru/20240820/putin-1967373168.html

Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами, заявил Путин

Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2024

Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами, заявил Путин

Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами так же, как добилась своих целей в борьбе с террористами, заявил Владимир Путин на встрече с представителями РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:01

2024-08-20T17:01

2024-08-20T17:53

россия

владимир путин

донбасс

новороссия

курская область

вооруженные силы украины

беслан

республика северная осетия - алания

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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами так же, как добилась своих целей в борьбе с террористами, заявил Владимир Путин на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана"."Что касается тех противников, врагов наших, которых я упоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, на Донбассе, в Новороссии.", - сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что Россия достигнет своих целей и накажет преступников.Путин во вторник посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 Беслана в 2004 году. Глава государства возложил цветы к "Древу скорби" – памятнику погибшим заложникам, а также к памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортзала школы, где террористы удерживали заложников на протяжении трех суток.

https://ria.ru/20240820/putin-1967376320.html

россия

донбасс

новороссия

курская область

беслан

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россия, владимир путин, донбасс, новороссия, курская область, вооруженные силы украины, беслан, республика северная осетия - алания