https://ria.ru/20240820/putin-1967373168.html
Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами, заявил Путин
Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2024
Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами, заявил Путин
Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами так же, как добилась своих целей в борьбе с террористами, заявил Владимир Путин на встрече с представителями РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:01
2024-08-20T17:01
2024-08-20T17:53
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владимир путин
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новороссия
курская область
вооруженные силы украины
беслан
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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами так же, как добилась своих целей в борьбе с террористами, заявил Владимир Путин на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана"."Что касается тех противников, врагов наших, которых я упоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, на Донбассе, в Новороссии.", - сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что Россия достигнет своих целей и накажет преступников.Путин во вторник посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 Беслана в 2004 году. Глава государства возложил цветы к "Древу скорби" – памятнику погибшим заложникам, а также к памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортзала школы, где террористы удерживали заложников на протяжении трех суток.
https://ria.ru/20240820/putin-1967376320.html
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россия, владимир путин, донбасс, новороссия, курская область, вооруженные силы украины, беслан, республика северная осетия - алания
Россия, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Беслан, Республика Северная Осетия - Алания
Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами, заявил Путин
Путин: Россия добьется целей в борьбе с неонацистами так же, как с терроризмом