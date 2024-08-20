https://ria.ru/20240820/putin-1967325946.html

Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане

Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024

Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе №1 города Беслана, где в сентябре 2004 года произошел теракт. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:32

2024-08-20T14:32

2024-08-20T14:32

россия

беслан

правобережный район

владимир путин

происшествия

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БЕСЛАН (Северная Осетия), 20 авг, РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе №1 города Беслана, где в сентябре 2004 года произошел теракт. Глава государства подошел к сохраненной со времени освобождения заложников стене школьного здания, где вывешены фотографии жертв террористов и погибших при штурме силовиков. Сопровождавший президента глава Правобережного района Северной Осетии Сослан Фраев рассказал Путину, что в регионе не забывают тех, кто освобождал захваченных боевиками школьников и учителей. Путин возложил букет темно-красных роз к мемориальному деревянному кресту, установленному в центре бывшего спортивного зала бесланской школы и, перекрестившись, зажег свечу.

https://ria.ru/20220901/zalozhniki-1813110219.html

россия

беслан

правобережный район

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россия, беслан, правобережный район, владимир путин, происшествия