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Путин похвалил главу КБР за развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 20.08.2024
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13:30 20.08.2024 (обновлено: 13:52 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/putin-1967309357.html
Путин похвалил главу КБР за развитие сельского хозяйства
Путин похвалил главу КБР за развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 20.08.2024
Путин похвалил главу КБР за развитие сельского хозяйства
Президент РФ Владимир Путин похвалил Кабардино-Балкарию за рекордные темпы развития сельского хозяйства, а главу региона Казбека Кокова поздравил с рождением... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:30
2024-08-20T13:52
россия
казбек коков
владимир путин
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СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Урванский район, Кабардино-Балкария), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил Кабардино-Балкарию за рекордные темпы развития сельского хозяйства, а главу региона Казбека Кокова поздравил с рождением внука. Путин провел рабочую встречу с Коковым в ходе посещения садоводческого хозяйства ООО "Агро 07". "Рекордные темпы (роста сельского хозяйства) - в восемь раз, и все это высокотехнологично", - сказал Путин, начиная встречу с Коковым, и попросил главу КБР рассказать об основных направлениях развития республики. Выслушав доклад Кокова, в том числе о ситуации в социальной сфере, президент вспомнил, что у главы КБР недавно родился внук. "Хочу вас поздравить, пожелать здоровья всем вашим близким. Уверен, что вы будете дальше укреплять вашу семью, а пример ваших близких будет влиять и на всю эту важнейшую составляющую социальной политики нашей страны - на рождаемость, на демографическую ситуацию", - сказал президент. Он пообещал, что государство будет и дальше оказывать всяческую поддержку своим гражданам в вопросах демографии, материнства и детства.
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россия, казбек коков, владимир путин
Россия, Казбек Коков, Владимир Путин
Путин похвалил главу КБР за развитие сельского хозяйства

Путин похвалил Кабардино-Балкарию за рекордные темпы развития с/х

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения сельскохозяйственного предприятия ООО "Агро-07" в Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин во время посещения сельскохозяйственного предприятия ООО Агро-07 в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения сельскохозяйственного предприятия ООО "Агро-07" в Кабардино-Балкарии
Читать ria.ru в
СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Урванский район, Кабардино-Балкария), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил Кабардино-Балкарию за рекордные темпы развития сельского хозяйства, а главу региона Казбека Кокова поздравил с рождением внука.
Путин провел рабочую встречу с Коковым в ходе посещения садоводческого хозяйства ООО "Агро 07".
"Рекордные темпы (роста сельского хозяйства) - в восемь раз, и все это высокотехнологично", - сказал Путин, начиная встречу с Коковым, и попросил главу КБР рассказать об основных направлениях развития республики.
Выслушав доклад Кокова, в том числе о ситуации в социальной сфере, президент вспомнил, что у главы КБР недавно родился внук. "Хочу вас поздравить, пожелать здоровья всем вашим близким. Уверен, что вы будете дальше укреплять вашу семью, а пример ваших близких будет влиять и на всю эту важнейшую составляющую социальной политики нашей страны - на рождаемость, на демографическую ситуацию", - сказал президент.
Он пообещал, что государство будет и дальше оказывать всяческую поддержку своим гражданам в вопросах демографии, материнства и детства.
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РоссияКазбек КоковВладимир Путин
 
 
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