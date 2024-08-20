https://ria.ru/20240820/putin-1967309357.html

Путин похвалил главу КБР за развитие сельского хозяйства

Путин похвалил главу КБР за развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 20.08.2024

Путин похвалил главу КБР за развитие сельского хозяйства

Президент РФ Владимир Путин похвалил Кабардино-Балкарию за рекордные темпы развития сельского хозяйства, а главу региона Казбека Кокова поздравил с рождением... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:30

2024-08-20T13:30

2024-08-20T13:52

россия

казбек коков

владимир путин

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СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Урванский район, Кабардино-Балкария), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил Кабардино-Балкарию за рекордные темпы развития сельского хозяйства, а главу региона Казбека Кокова поздравил с рождением внука. Путин провел рабочую встречу с Коковым в ходе посещения садоводческого хозяйства ООО "Агро 07". "Рекордные темпы (роста сельского хозяйства) - в восемь раз, и все это высокотехнологично", - сказал Путин, начиная встречу с Коковым, и попросил главу КБР рассказать об основных направлениях развития республики. Выслушав доклад Кокова, в том числе о ситуации в социальной сфере, президент вспомнил, что у главы КБР недавно родился внук. "Хочу вас поздравить, пожелать здоровья всем вашим близким. Уверен, что вы будете дальше укреплять вашу семью, а пример ваших близких будет влиять и на всю эту важнейшую составляющую социальной политики нашей страны - на рождаемость, на демографическую ситуацию", - сказал президент. Он пообещал, что государство будет и дальше оказывать всяческую поддержку своим гражданам в вопросах демографии, материнства и детства.

https://ria.ru/20240820/minselhoz-1967304837.html

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россия, казбек коков, владимир путин