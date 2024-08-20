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Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 20.08.2024
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12:59 20.08.2024 (обновлено: 16:11 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/putin-1967291148.html
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 20.08.2024
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым в ходе посещения региона. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:59
2024-08-20T16:11
политика
северо-кавказский федеральный округ
нальчик
россия
оксана лут
казбек коков
владимир путин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым в ходе посещения региона.Ранее российский лидер в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии.В последний раз Путин посещал КБР в ноябре 2019 года, тогда он побывал в Нальчике.Президента сопровождают глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, полпред и президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
https://ria.ru/20240305/poezdka-1931271421.html
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политика, северо-кавказский федеральный округ, нальчик, россия, оксана лут, казбек коков, владимир путин
Политика, Северо-Кавказский Федеральный округ, Нальчик, Россия, Оксана Лут, Казбек Коков, Владимир Путин
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии

Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии Коковым в ходе посещения региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи. 20 августа 2024
Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи. 20 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи. 20 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым в ходе посещения региона.
Ранее российский лидер в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии.
В последний раз Путин посещал КБР в ноябре 2019 года, тогда он побывал в Нальчике.
Президента сопровождают глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, полпред и президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Путин на Ставрополье общается с работниками тепличного комплекса в местной столовой - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Путин посетил тепличный комплекс в Ставропольском крае
5 марта, 17:12
 
ПолитикаСеверо-Кавказский Федеральный округНальчикРоссияОксана ЛутКазбек КоковВладимир Путин
 
 
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