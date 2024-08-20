https://ria.ru/20240820/putin-1967291148.html

Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии

Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 20.08.2024

Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым в ходе посещения региона. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:59

2024-08-20T12:59

2024-08-20T16:11

политика

северо-кавказский федеральный округ

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казбек коков

владимир путин

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым в ходе посещения региона.Ранее российский лидер в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии.В последний раз Путин посещал КБР в ноябре 2019 года, тогда он побывал в Нальчике.Президента сопровождают глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, полпред и президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

https://ria.ru/20240305/poezdka-1931271421.html

северо-кавказский федеральный округ

нальчик

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2024

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политика, северо-кавказский федеральный округ, нальчик, россия, оксана лут, казбек коков, владимир путин