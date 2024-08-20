https://ria.ru/20240820/putin-1967276007.html
Путин впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарию
Путин впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарию - РИА Новости, 20.08.2024
Путин впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарию
Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:03
2024-08-20T12:03
2024-08-20T13:25
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СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Кабардино-Балкария), 20 авг — РИА Новости. Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии. Президента сопровождают глава республики Казбек Коков, полпред в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут.Руководитель агрокомпании Рашид Тумов рассказал главе государства о выпускаемой продукции.Президент побывал в яблоневом саду и осмотрел само предприятие — зоны хранения, сортировки и упаковки яблок. Ему рассказали о перспективах развития садоводства в регионе.Путин отметил, что, по его информации, в КБР в прошлом году был рекордный урожай. Он подчеркнул, что всю эту продукцию есть куда сбывать в стране в любых объемах. Глава Минсельхоза сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель планируется довести до 100%.После посещения агропредприятия президент провел встречу с главой республики.В последний раз Путин посещал Кабардино-Балкарию в ноябре 2019 года, тогда он побывал в Нальчике.ООО "Агро 07", основанное в 2007 году, специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции, прежде всего из яблок. Сады агропредприятия находятся в двух муниципальных районах КБР на площади около 200 гектаров. В этом году предприятие планирует заложить еще один сад площадью 40 гектаров. Хозяйство располагает современными плодохранилищами. В этом году компания планирует собрать порядка десяти тысяч тонн яблок.С 2020 года ООО "Агро 07" начало специализироваться и на выращивании голубики, в прошлом году ее собрали 25 тонн. Хозяйство также выпускает натуральную фруктовую пастилу без сахара. Ожидается, что после знакомства с работой предприятия президент проведет здесь встречу с главой КБР.
https://ria.ru/20240808/putin-1964928171.html
https://ria.ru/20240805/prodovolstvie-1964048669.html
https://ria.ru/20240305/poezdka-1931271421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967285083_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03fe49a1a66f48719beddfe3470ffaea.jpg
Путин осматривает садоводческое хозяйство в Кабардино-Балкарии
Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии. Президента сопровождают глава республики Казбек Коков, полпред в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
2024-08-20T12:03
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, северо-кавказский федеральный округ, нальчик, владимир путин, казбек коков, оксана лут
Экономика, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Нальчик, Владимир Путин, Казбек Коков, Оксана Лут
Путин впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарию
Путин приехал в Кабардино-Балкарию в рамках рабочей поездки по СКФО
СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Кабардино-Балкария), 20 авг — РИА Новости. Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии.
Президента сопровождают глава республики Казбек Коков
, полпред в СКФО
Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут
.
Руководитель агрокомпании Рашид Тумов рассказал главе государства о выпускаемой продукции.
Президент побывал в яблоневом саду и осмотрел само предприятие — зоны хранения, сортировки и упаковки яблок. Ему рассказали о перспективах развития садоводства в регионе.
Путин отметил, что, по его информации, в КБР в прошлом году был рекордный урожай. Он подчеркнул, что всю эту продукцию есть куда сбывать в стране в любых объемах. Глава Минсельхоза сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель планируется довести до 100%.
После посещения агропредприятия президент провел встречу с главой республики.
В последний раз Путин посещал Кабардино-Балкарию в ноябре 2019 года, тогда он побывал в Нальчике
.
ООО "Агро 07", основанное в 2007 году, специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции, прежде всего из яблок. Сады агропредприятия находятся в двух муниципальных районах КБР на площади около 200 гектаров. В этом году предприятие планирует заложить еще один сад площадью 40 гектаров. Хозяйство располагает современными плодохранилищами. В этом году компания планирует собрать порядка десяти тысяч тонн яблок.
С 2020 года ООО "Агро 07" начало специализироваться и на выращивании голубики, в прошлом году ее собрали 25 тонн. Хозяйство также выпускает натуральную фруктовую пастилу без сахара. Ожидается, что после знакомства с работой предприятия президент проведет здесь встречу с главой КБР.