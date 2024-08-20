https://ria.ru/20240820/putin-1967276007.html

Путин впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарию

Путин впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарию - РИА Новости, 20.08.2024

Путин впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарию

Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:03

2024-08-20T12:03

2024-08-20T13:25

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СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Кабардино-Балкария), 20 авг — РИА Новости. Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии. Президента сопровождают глава республики Казбек Коков, полпред в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут.Руководитель агрокомпании Рашид Тумов рассказал главе государства о выпускаемой продукции.Президент побывал в яблоневом саду и осмотрел само предприятие — зоны хранения, сортировки и упаковки яблок. Ему рассказали о перспективах развития садоводства в регионе.Путин отметил, что, по его информации, в КБР в прошлом году был рекордный урожай. Он подчеркнул, что всю эту продукцию есть куда сбывать в стране в любых объемах. Глава Минсельхоза сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, а к 2028 году этот показатель планируется довести до 100%.После посещения агропредприятия президент провел встречу с главой республики.В последний раз Путин посещал Кабардино-Балкарию в ноябре 2019 года, тогда он побывал в Нальчике.ООО "Агро 07", основанное в 2007 году, специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции, прежде всего из яблок. Сады агропредприятия находятся в двух муниципальных районах КБР на площади около 200 гектаров. В этом году предприятие планирует заложить еще один сад площадью 40 гектаров. Хозяйство располагает современными плодохранилищами. В этом году компания планирует собрать порядка десяти тысяч тонн яблок.С 2020 года ООО "Агро 07" начало специализироваться и на выращивании голубики, в прошлом году ее собрали 25 тонн. Хозяйство также выпускает натуральную фруктовую пастилу без сахара. Ожидается, что после знакомства с работой предприятия президент проведет здесь встречу с главой КБР.

https://ria.ru/20240808/putin-1964928171.html

https://ria.ru/20240805/prodovolstvie-1964048669.html

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Путин осматривает садоводческое хозяйство в Кабардино-Балкарии Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в садоводческое хозяйство ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии. Президента сопровождают глава республики Казбек Коков, полпред в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут. 2024-08-20T12:03 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, северо-кавказский федеральный округ, нальчик, владимир путин, казбек коков, оксана лут