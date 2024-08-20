https://ria.ru/20240820/putin--1967434347.html

Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров

Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров - РИА Новости, 21.08.2024

Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров

Президент России Владимир Путин назвал труднопредставимыми изменения, которые произошли в Грозном и заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-20T23:13

2024-08-20T23:13

2024-08-21T01:46

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россия

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал труднопредставимыми изменения, которые произошли в Грозном и заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава Чечни Рамзан Кадыров. В резиденции Кадырова в Грозном Путин ответил на несколько вопросов местным журналистам, в том числе о том, насколько удалось реализовать те планы, которые президент России строил вместе с первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым. "Чуть-чуть удалось, но многое еще предстоит сделать", — пошутил Путин. Вместе с тем, он добавил: "Если не знать и не видеть, что уже сделано, то трудно представить, что это возможно". Президент сказал, что во время посещения новой мечети пророка Исы в Грозном вместе с Рамзаном Кадыровым вспоминал, что было на этом месте. "Здесь были только руины. Мы с Ахматом-Хаджи думали, восстанавливать Грозный вообще или строить новую столицу Чечни на новом месте. Это он принял решение восстановить Грозный, это было его решение", — заявил президент России, вспоминая об Ахмате--Хаджи Кадырове. Путин добавил, что сын Ахмат-Хаджи Кадырова сегодня воплощает эти идеи в реальную жизнь и "у него это получается". На вопрос журналиста, оправдывают ли такие "пехотинцы Путина", как Кадыров, его доверие, Путин ответил: "Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит".

https://ria.ru/20240820/putin-1967431675.html

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владимир путин, грозный, россия, рамзан кадыров, общество