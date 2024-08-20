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Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров - РИА Новости, 21.08.2024
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23:13 20.08.2024 (обновлено: 01:46 21.08.2024)
https://ria.ru/20240820/putin--1967434347.html
Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров
Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров - РИА Новости, 21.08.2024
Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров
Президент России Владимир Путин назвал труднопредставимыми изменения, которые произошли в Грозном и заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-20T23:13
2024-08-21T01:46
владимир путин
грозный
россия
рамзан кадыров
общество
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал труднопредставимыми изменения, которые произошли в Грозном и заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава Чечни Рамзан Кадыров. В резиденции Кадырова в Грозном Путин ответил на несколько вопросов местным журналистам, в том числе о том, насколько удалось реализовать те планы, которые президент России строил вместе с первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым. "Чуть-чуть удалось, но многое еще предстоит сделать", — пошутил Путин. Вместе с тем, он добавил: "Если не знать и не видеть, что уже сделано, то трудно представить, что это возможно". Президент сказал, что во время посещения новой мечети пророка Исы в Грозном вместе с Рамзаном Кадыровым вспоминал, что было на этом месте. "Здесь были только руины. Мы с Ахматом-Хаджи думали, восстанавливать Грозный вообще или строить новую столицу Чечни на новом месте. Это он принял решение восстановить Грозный, это было его решение", — заявил президент России, вспоминая об Ахмате--Хаджи Кадырове. Путин добавил, что сын Ахмат-Хаджи Кадырова сегодня воплощает эти идеи в реальную жизнь и "у него это получается". На вопрос журналиста, оправдывают ли такие "пехотинцы Путина", как Кадыров, его доверие, Путин ответил: "Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит".
https://ria.ru/20240820/putin-1967431675.html
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владимир путин, грозный, россия, рамзан кадыров, общество
Владимир Путин, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Общество
Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров

Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава Чечни Кадыров

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал труднопредставимыми изменения, которые произошли в Грозном и заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава Чечни Рамзан Кадыров.
В резиденции Кадырова в Грозном Путин ответил на несколько вопросов местным журналистам, в том числе о том, насколько удалось реализовать те планы, которые президент России строил вместе с первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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"Чуть-чуть удалось, но многое еще предстоит сделать", — пошутил Путин. Вместе с тем, он добавил: "Если не знать и не видеть, что уже сделано, то трудно представить, что это возможно".
Президент сказал, что во время посещения новой мечети пророка Исы в Грозном вместе с Рамзаном Кадыровым вспоминал, что было на этом месте.
"Здесь были только руины. Мы с Ахматом-Хаджи думали, восстанавливать Грозный вообще или строить новую столицу Чечни на новом месте. Это он принял решение восстановить Грозный, это было его решение", — заявил президент России, вспоминая об Ахмате--Хаджи Кадырове.
Путин добавил, что сын Ахмат-Хаджи Кадырова сегодня воплощает эти идеи в реальную жизнь и "у него это получается". На вопрос журналиста, оправдывают ли такие "пехотинцы Путина", как Кадыров, его доверие, Путин ответил: "Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит".
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Владимир ПутинГрозныйРоссияРамзан КадыровОбщество
 
 
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