https://ria.ru/20240820/putin--1967428089.html

Путин оценил условия в Российском университете спецназа

Путин оценил условия в Российском университете спецназа - РИА Новости, 20.08.2024

Путин оценил условия в Российском университете спецназа

Президент России Владимир Путин назвал уникальными условия в российском университете спецназа, где проходят подготовку добровольцы перед отправкой на СВО. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:10

2024-08-20T22:10

2024-08-20T22:13

владимир путин

общество

рамзан кадыров

северо-кавказский федеральный округ

россия

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ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уникальными условия в российском университете спецназа, где проходят подготовку добровольцы перед отправкой на СВО.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, сопроводив его информацией, что на кадрах президент РФ произносит напутственные слова на встрече с командирами спецподразделений, инструкторами Российского университета спецназа и добровольцами."Конечно, здесь созданы уникальные условия", - сказал президент на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа.

северо-кавказский федеральный округ

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Разговор Путина с добровольцами Разговор Путина с добровольцами 2024-08-20T22:10 true PT1M21S

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владимир путин, общество, видео, рамзан кадыров, северо-кавказский федеральный округ, россия