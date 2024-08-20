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Путин оценил условия в Российском университете спецназа
Путин оценил условия в Российском университете спецназа - РИА Новости, 20.08.2024
Путин оценил условия в Российском университете спецназа
Президент России Владимир Путин назвал уникальными условия в российском университете спецназа, где проходят подготовку добровольцы перед отправкой на СВО. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:10
2024-08-20T22:10
2024-08-20T22:13
владимир путин
общество
рамзан кадыров
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ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уникальными условия в российском университете спецназа, где проходят подготовку добровольцы перед отправкой на СВО.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, сопроводив его информацией, что на кадрах президент РФ произносит напутственные слова на встрече с командирами спецподразделений, инструкторами Российского университета спецназа и добровольцами."Конечно, здесь созданы уникальные условия", - сказал президент на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа.
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Разговор Путина с добровольцами
Разговор Путина с добровольцами
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владимир путин, общество, видео, рамзан кадыров, северо-кавказский федеральный округ, россия
Владимир Путин, Общество, Рамзан Кадыров, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия
Путин оценил условия в Российском университете спецназа
Путин назвал условия в Российском университете спецназа уникальными