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Путин оценил условия в Российском университете спецназа - РИА Новости, 20.08.2024
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22:10 20.08.2024 (обновлено: 22:13 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/putin--1967428089.html
Путин оценил условия в Российском университете спецназа
Путин оценил условия в Российском университете спецназа - РИА Новости, 20.08.2024
Путин оценил условия в Российском университете спецназа
Президент России Владимир Путин назвал уникальными условия в российском университете спецназа, где проходят подготовку добровольцы перед отправкой на СВО. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:10
2024-08-20T22:13
владимир путин
общество
рамзан кадыров
северо-кавказский федеральный округ
россия
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ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уникальными условия в российском университете спецназа, где проходят подготовку добровольцы перед отправкой на СВО.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, сопроводив его информацией, что на кадрах президент РФ произносит напутственные слова на встрече с командирами спецподразделений, инструкторами Российского университета спецназа и добровольцами."Конечно, здесь созданы уникальные условия", - сказал президент на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа.
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Разговор Путина с добровольцами
Разговор Путина с добровольцами
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владимир путин, общество, видео, рамзан кадыров, северо-кавказский федеральный округ, россия
Владимир Путин, Общество, Рамзан Кадыров, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия
Путин оценил условия в Российском университете спецназа
ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уникальными условия в российском университете спецназа, где проходят подготовку добровольцы перед отправкой на СВО.
2024-08-20T22:10
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Путин оценил условия в Российском университете спецназа

Путин назвал условия в Российском университете спецназа уникальными

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Читать ria.ru в
ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уникальными условия в российском университете спецназа, где проходят подготовку добровольцы перед отправкой на СВО.
Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, сопроводив его информацией, что на кадрах президент РФ произносит напутственные слова на встрече с командирами спецподразделений, инструкторами Российского университета спецназа и добровольцами.
"Конечно, здесь созданы уникальные условия", - сказал президент на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа.
 
Владимир ПутинОбществоРамзан КадыровСеверо-Кавказский Федеральный округРоссия
 
 
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