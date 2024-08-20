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Активисты молдавской оппозиции начали акцию протеста в Кишиневе - РИА Новости, 20.08.2024
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15:06 20.08.2024 (обновлено: 16:11 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/protest-1967336896.html
Активисты молдавской оппозиции начали акцию протеста в Кишиневе
Активисты молдавской оппозиции начали акцию протеста в Кишиневе - РИА Новости, 20.08.2024
Активисты молдавской оппозиции начали акцию протеста в Кишиневе
Сторонники и активисты оппозиционного блока "Победа" проводят акцию у Апелляционной палаты Кишинева, требуя допустить представителей политсилы к участию в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:06
2024-08-20T16:11
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КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Сторонники и активисты оппозиционного блока "Победа" проводят акцию у Апелляционной палаты Кишинева, требуя допустить представителей политсилы к участию в выборах президента и референдуме, передает корреспондент РИА Новости. Митингующие скандируют: "Победа", "Хотим справедливую юстицию". Они призывают к отставке главы государства Майи Санду и партии "Действие и солидарность", поскольку считают, что именно они оказали давление на ЦИК. Рядом со зданием суда также расположились несколько провокаторов, пытавшихся начать потасовку, но их оттеснили сотрудники полиции.Впоследствии стражи порядка задержали одного из манифестантов.Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме. Ведомство сослалось на то, что название объединения идентично названию партии "Победа — Виктория", входящей в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. Заседание суда дважды переносили.Молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление страны в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, объявили о создании блока "Победа" 21 апреля на съезде в Москве. В новое объединение вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет возглавил Илан Шор. США ввели против руководства блока санкции.С мая 2022 года молдавская оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозиционеров. В ответ руководство республики запретило партию "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240818/kishinev-1966829549.html
https://ria.ru/20240816/putin-1966653795.html
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в мире, справки, молдавия, кишинев, москва, майя санду, илан шор, возрождение, евразийский экономический союз, россия
В мире, Справки, Молдавия, Кишинев, Москва, Майя Санду, Илан Шор, Возрождение, Евразийский экономический союз, Россия
Активисты молдавской оппозиции начали акцию протеста в Кишиневе

В Кишиневе сторонники блока "Победа" начали митинг у Апелляционной палаты

© Фото : Sputnik МолдоваАкция протеста у Апелляционной палаты Кишинева
Акция протеста у Апелляционной палаты Кишинева - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Sputnik Молдова
Акция протеста у Апелляционной палаты Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Сторонники и активисты оппозиционного блока "Победа" проводят акцию у Апелляционной палаты Кишинева, требуя допустить представителей политсилы к участию в выборах президента и референдуме, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие скандируют: "Победа", "Хотим справедливую юстицию". Они призывают к отставке главы государства Майи Санду и партии "Действие и солидарность", поскольку считают, что именно они оказали давление на ЦИК.
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В аэропорту Кишинева задержали еще пятерых делегатов съезда блока "Победа"
18 августа, 00:33
Рядом со зданием суда также расположились несколько провокаторов, пытавшихся начать потасовку, но их оттеснили сотрудники полиции.
Впоследствии стражи порядка задержали одного из манифестантов.
Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме. Ведомство сослалось на то, что название объединения идентично названию партии "Победа — Виктория", входящей в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. Заседание суда дважды переносили.

Выборы главы государства и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначили на 20 октября. К настоящему моменту 15 политиков, включая Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Кандидат в президенты Молдавии хочет встретиться с Путиным в случае победы
16 августа, 17:22
Молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление страны в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, объявили о создании блока "Победа" 21 апреля на съезде в Москве. В новое объединение вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет возглавил Илан Шор. США ввели против руководства блока санкции.
С мая 2022 года молдавская оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозиционеров. В ответ руководство республики запретило партию "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
 
В миреСправкиМолдавияКишиневМоскваМайя СандуИлан ШорВозрождениеЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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