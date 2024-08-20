https://ria.ru/20240820/primore-1967281448.html

В Приморье второй мост частично обрушился под весом большегруза

В Приморье второй мост частично обрушился под весом большегруза - РИА Новости, 20.08.2024

В Приморье второй мост частично обрушился под весом большегруза

Мост частично обрушился в приморском селе Невское под весом большегруза, к населённому пункту есть проезд, сообщили журналистам в правительстве региона. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:26

2024-08-20T12:26

2024-08-20T12:37

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наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Мост частично обрушился в приморском селе Невское под весом большегруза, к населённому пункту есть проезд, сообщили журналистам в правительстве региона. В понедельник в Приморье прошли сильные ливни. За несколько часов оказались затоплены улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. Образовались десятибалльные пробки. Отмечались отключения света. За сутки во Владивостоке выпало 113 мм осадков при месячной норме 176, сообщала РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. "На подъезде к Невскому действительно провалился мост под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям. Подъезд к Невскому осуществляется с двух сторон, сейчас населенный пункт не отрезан", - сообщили в краевом правительстве. В прокуратуре Приморья уточнили, что разрушение конструктивного элемента моста произошло на четвёртом километре краевой автодороги "подъезд к селу Невское". "В настоящее время движение по мосту не осуществляется", - сообщает надзорное ведомство в своём Тelegram-канале. Лесозаводская межрайонная прокуратура организовала проверку. Восстановление проезда поставлено на контроль, информирует надзорное ведомство.Ранее во вторник администрация Чугуевского округа Приморья сообщила, что автомобильный мост через реку Соколовка частично обрушился из-за сильных дождей на дороге Осиновка - Рудная Пристань – Соколовка. Движение по мосту закрыто, объезд возможен по альтернативной дороге Новомихайловка - Чугуевка - Лазо.Прокуратура Приморья сообщала, что мост возведен в 1973 году и требует ремонта. В июле 2022 года суд удовлетворил иск прокурора района и признал бездействие министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края незаконным, возложив на него обязанность починить мост. Решение суда находится на исполнении, прокуратура начала проверку по факту обрушения моста.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, владивосток, приморский край, наводнения в россии — 2024