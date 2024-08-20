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В Приморье частично обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 20.08.2024
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09:30 20.08.2024 (обновлено: 09:54 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/primore-1967239654.html
В Приморье частично обрушился автомобильный мост
В Приморье частично обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 20.08.2024
В Приморье частично обрушился автомобильный мост
Автомобильный мост через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья обрушился из-за сильных дождей, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:30
2024-08-20T09:54
происшествия
жкх
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Автомобильный мост через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья обрушился из-за сильных дождей, сообщает администрация муниципалитета. "В связи с выпадением обильного количества осадков произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка (перед аэродромом) на автомобильной дороге Осиновка- Рудная Пристань – Соколовка", - говорится в сообщении. Движение по мосту закрыто. Объезд возможен по альтернативной дороге Новомихайловка- Чугуевка - Лазо. В соцсетях опубликованы фото с места, на них видно, что полностью обрушена одна полоса двухполосного моста. Как сообщает прокуратура Приморья, мост возведен в 1973 году и требует ремонта. В июле 2022 года суд удовлетворил иск прокурора района и признал бездействие министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края незаконным, возложив на него обязанность починить мост. Решение суда находится на исполнении. Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста.В понедельник в Приморье прошли сильные ливни. За несколько часов оказались затоплены улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. Образовались десятибалльные пробки. Отмечались отключения света. За сутки во Владивостоке выпало 113 мм осадков при месячной норме 176.
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происшествия, жкх, владивосток
Происшествия, ЖКХ, Владивосток
В Приморье частично обрушился автомобильный мост

В Приморье обрушился автомобильный мост через реку Соколовка

© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округа/ВКонтактеЧастичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья
Частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округа/ВКонтакте
Частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Автомобильный мост через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья обрушился из-за сильных дождей, сообщает администрация муниципалитета.
«
"В связи с выпадением обильного количества осадков произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка (перед аэродромом) на автомобильной дороге Осиновка- Рудная Пристань – Соколовка", - говорится в сообщении.
Движение по мосту закрыто. Объезд возможен по альтернативной дороге Новомихайловка- Чугуевка - Лазо.
В соцсетях опубликованы фото с места, на них видно, что полностью обрушена одна полоса двухполосного моста.
Как сообщает прокуратура Приморья, мост возведен в 1973 году и требует ремонта. В июле 2022 года суд удовлетворил иск прокурора района и признал бездействие министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края незаконным, возложив на него обязанность починить мост. Решение суда находится на исполнении. Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста.
В понедельник в Приморье прошли сильные ливни. За несколько часов оказались затоплены улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. Образовались десятибалльные пробки. Отмечались отключения света. За сутки во Владивостоке выпало 113 мм осадков при месячной норме 176.
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