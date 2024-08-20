https://ria.ru/20240820/primore-1967239654.html

В Приморье частично обрушился автомобильный мост

В Приморье частично обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 20.08.2024

В Приморье частично обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья обрушился из-за сильных дождей, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:30

2024-08-20T09:30

2024-08-20T09:54

происшествия

жкх

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Автомобильный мост через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья обрушился из-за сильных дождей, сообщает администрация муниципалитета. "В связи с выпадением обильного количества осадков произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка (перед аэродромом) на автомобильной дороге Осиновка- Рудная Пристань – Соколовка", - говорится в сообщении. Движение по мосту закрыто. Объезд возможен по альтернативной дороге Новомихайловка- Чугуевка - Лазо. В соцсетях опубликованы фото с места, на них видно, что полностью обрушена одна полоса двухполосного моста. Как сообщает прокуратура Приморья, мост возведен в 1973 году и требует ремонта. В июле 2022 года суд удовлетворил иск прокурора района и признал бездействие министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края незаконным, возложив на него обязанность починить мост. Решение суда находится на исполнении. Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста.В понедельник в Приморье прошли сильные ливни. За несколько часов оказались затоплены улицы Владивостока, некоторые автомобили ушли под воду до крыши. В отдельных районах со склонов сошел грунт. Образовались десятибалльные пробки. Отмечались отключения света. За сутки во Владивостоке выпало 113 мм осадков при месячной норме 176.

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владивосток

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происшествия, жкх, владивосток