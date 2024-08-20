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В App Store появилось новое мошенническое приложение Т-Банка - РИА Новости, 20.08.2024
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14:21 20.08.2024 (обновлено: 14:29 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/prilozhenie-1967318904.html
В App Store появилось новое мошенническое приложение Т-Банка
В App Store появилось новое мошенническое приложение Т-Банка - РИА Новости, 20.08.2024
В App Store появилось новое мошенническое приложение Т-Банка
Очередное мошенническое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:21
2024-08-20T14:29
технологии
россия
apple
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Очередное мошенническое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости. В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Т-Банк: Wishlist Tracker" и со схожей символикой банка: стилизованным изображением буквы "Т" на желтом фоне. Также под названием приложения изображена надпись "Т Банк" и указано "Официальное приложение". "Сейчас приложение нельзя скачать из App Store. Вместо него можно пользоваться личным кабинетом на сайте. Либо к вам может приехать и установить приложение наш представитель. Это бесплатно", - сообщил корреспонденту автоматический помощник в службе поддержки Т-Банка по вопросу, можно ли скачивать настоящее приложение на IPhone. В конце июля уже сообщалось о появлении в App Store фейкового приложения под названием "Т-Банк: ProjectFlow" и со схожей символикой банка: изображением буквы "Т" на желтом фоне. Кроме того, в апреле сообщалось о появлении мошеннического приложения "Тинькофф". Как тогда указало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, приложение к банку отношения не имело, ведомство предупреждало, что оно похищало личные данные и имело накрученные оценки.
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РИА Новости
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5
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96
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технологии, россия, apple, тинькофф. кредитные системы
Технологии, Россия, Apple, Тинькофф. Кредитные Системы
В App Store появилось новое мошенническое приложение Т-Банка

Мошенническое приложение Т-Банка появилось в App Store

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТелефон в руках
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Очередное мошенническое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости.
В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Т-Банк: Wishlist Tracker" и со схожей символикой банка: стилизованным изображением буквы "Т" на желтом фоне. Также под названием приложения изображена надпись "Т Банк" и указано "Официальное приложение".
Мошенническое приложение "Т-Банк: Wishlist Tracker" появилось в App Store
Мошенническое приложение Т-Банк: Wishlist Tracker появилось в App Store - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Мошенническое приложение "Т-Банк: Wishlist Tracker" появилось в App Store
«
"Сейчас приложение нельзя скачать из App Store. Вместо него можно пользоваться личным кабинетом на сайте. Либо к вам может приехать и установить приложение наш представитель. Это бесплатно", - сообщил корреспонденту автоматический помощник в службе поддержки Т-Банка по вопросу, можно ли скачивать настоящее приложение на IPhone.
В конце июля уже сообщалось о появлении в App Store фейкового приложения под названием "Т-Банк: ProjectFlow" и со схожей символикой банка: изображением буквы "Т" на желтом фоне. Кроме того, в апреле сообщалось о появлении мошеннического приложения "Тинькофф". Как тогда указало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, приложение к банку отношения не имело, ведомство предупреждало, что оно похищало личные данные и имело накрученные оценки.
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ТехнологииРоссияAppleТинькофф. Кредитные Системы
 
 
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