https://ria.ru/20240820/prilozhenie-1967318904.html
В App Store появилось новое мошенническое приложение Т-Банка
В App Store появилось новое мошенническое приложение Т-Банка - РИА Новости, 20.08.2024
В App Store появилось новое мошенническое приложение Т-Банка
Очередное мошенническое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:21
2024-08-20T14:21
2024-08-20T14:29
технологии
россия
apple
тинькофф. кредитные системы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Очередное мошенническое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости. В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Т-Банк: Wishlist Tracker" и со схожей символикой банка: стилизованным изображением буквы "Т" на желтом фоне. Также под названием приложения изображена надпись "Т Банк" и указано "Официальное приложение". "Сейчас приложение нельзя скачать из App Store. Вместо него можно пользоваться личным кабинетом на сайте. Либо к вам может приехать и установить приложение наш представитель. Это бесплатно", - сообщил корреспонденту автоматический помощник в службе поддержки Т-Банка по вопросу, можно ли скачивать настоящее приложение на IPhone. В конце июля уже сообщалось о появлении в App Store фейкового приложения под названием "Т-Банк: ProjectFlow" и со схожей символикой банка: изображением буквы "Т" на желтом фоне. Кроме того, в апреле сообщалось о появлении мошеннического приложения "Тинькофф". Как тогда указало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, приложение к банку отношения не имело, ведомство предупреждало, что оно похищало личные данные и имело накрученные оценки.
https://ria.ru/20240413/prilozhenie-1939777561.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9118afb3cb4c307b91e0852302f8c87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, apple, тинькофф. кредитные системы
Технологии, Россия, Apple, Тинькофф. Кредитные Системы
В App Store появилось новое мошенническое приложение Т-Банка
Мошенническое приложение Т-Банка появилось в App Store
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Очередное мошенническое приложение Т-Банка (ранее - "Тинькофф") появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости.
В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Т-Банк: Wishlist Tracker" и со схожей символикой банка: стилизованным изображением буквы "Т" на желтом фоне. Также под названием приложения изображена надпись "Т Банк" и указано "Официальное приложение".
«
"Сейчас приложение нельзя скачать из App Store. Вместо него можно пользоваться личным кабинетом на сайте. Либо к вам может приехать и установить приложение наш представитель. Это бесплатно", - сообщил корреспонденту автоматический помощник в службе поддержки Т-Банка по вопросу, можно ли скачивать настоящее приложение на IPhone.
В конце июля уже сообщалось о появлении в App Store фейкового приложения под названием "Т-Банк: ProjectFlow" и со схожей символикой банка: изображением буквы "Т" на желтом фоне. Кроме того, в апреле сообщалось о появлении мошеннического приложения "Тинькофф". Как тогда указало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, приложение к банку отношения не имело, ведомство предупреждало, что оно похищало личные данные и имело накрученные оценки.