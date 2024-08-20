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Верховный суд оставил в силе приговор основателю Group-IB - РИА Новости, 20.08.2024
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16:36 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/prigovor-1967364968.html
Верховный суд оставил в силе приговор основателю Group-IB
Верховный суд оставил в силе приговор основателю Group-IB - РИА Новости, 20.08.2024
Верховный суд оставил в силе приговор основателю Group-IB
Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор основателю Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, осужденному к 14 годам колонии за госизмену,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:36
2024-08-20T16:36
россия
group-ib
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор основателю Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, осужденному к 14 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор Московского городского суда... оставить без изменения, кассационную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "секретно". Сам Сачков в заседании не участвовал. В июле 2023 года Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима. В октябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, приговор вступил в силу, а Сачкова этапировали в колонию для отбытия наказания. Однако защита продолжила оспаривать приговор в кассационной инстанции. Незадолго до приговора в верифицированном Telegram-канале Сачкова было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору. Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. В то же время, по данным Генпрокуратуры РФ, в 2011 году Сачков по заданию иностранной разведслужбы передал её представителям секретные сведения. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании. Весной 2023 года компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом, работа в РФ была продолжена под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
https://ria.ru/20231102/taksist-1906949839.html
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россия, group-ib, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Group-IB, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Верховный суд оставил в силе приговор основателю Group-IB

Верховный суд оставил приговор осужденного на 14 лет основателя Group-IB Сачкова

© Фото : Group-IBГлава компании Group-IB Илья Сачков
Глава компании Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Group-IB
Глава компании Group-IB Илья Сачков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор основателю Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, осужденному к 14 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Московского городского суда... оставить без изменения, кассационную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Мосгорсуд приговорил таксиста к 13 годам за госизмену
2 ноября 2023, 14:36
Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "секретно". Сам Сачков в заседании не участвовал.
В июле 2023 года Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима. В октябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, приговор вступил в силу, а Сачкова этапировали в колонию для отбытия наказания. Однако защита продолжила оспаривать приговор в кассационной инстанции.
Незадолго до приговора в верифицированном Telegram-канале Сачкова было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. В то же время, по данным Генпрокуратуры РФ, в 2011 году Сачков по заданию иностранной разведслужбы передал её представителям секретные сведения. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Весной 2023 года компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом, работа в РФ была продолжена под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
Задержание подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Москве научного сотрудника заподозрили в работе на украинские спецслужбы
Вчера, 16:32
 
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