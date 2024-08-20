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В Приамурье ликвидировали крупный канал поставки наркотиков - РИА Новости, 20.08.2024
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03:50 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/presechenie-1967216761.html
В Приамурье ликвидировали крупный канал поставки наркотиков
В Приамурье ликвидировали крупный канал поставки наркотиков - РИА Новости, 20.08.2024
В Приамурье ликвидировали крупный канал поставки наркотиков
Полиция Приамурья ликвидировала крупный канал поставки в регион наркотиков опийной группы, организованный двумя юными жительницами Белогорска, изъято 3 тысячи... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:50
2024-08-20T03:50
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг – РИА Новости. Полиция Приамурья ликвидировала крупный канал поставки в регион наркотиков опийной группы, организованный двумя юными жительницами Белогорска, изъято 3 тысячи доз на сумму свыше 6 миллионов рублей, сообщает УМВД по Амурской области. "Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД совместно с белогорскими коллегами пресекли противоправную деятельность двух жительниц города Белогорска, 2004 и 2008 годов рождения, организовавших канал поставки в Приамурье наркотических средств опийной группы для последующего сбыта на территории региона бесконтактным способом", - говорится в сообщении. Установлено, что с марта текущего года злоумышленницы работали на один из "интернет-магазинов" по торговле наркотиками. В преступный бизнес старшая из девушек вовлекла свою несовершеннолетнюю подругу. По указанию "оператора магазина" они приобретали наркотики в крупных объемах и дома расфасовывали на мелкие партии. Героин сбывали на территории Белогорска, Благовещенска, Шимановска и Свободного через тайники. Злоумышленниц задержали по возвращении на такси из Приморского края с очередной партией запрещенных веществ. При досмотре оперативники обнаружили у них полимерный пакет с героином массой более 500 граммов, а при обыске в арендованной подругами квартире найдено еще около 300 граммов аналогичного вещества и другие вещдоки преступной деятельности. "По оценкам полицейских, количество изъятого наркотика составляет свыше 3 тысяч разовых доз, а его общая стоимость в теневом наркобизнесе превышает 6 миллионов рублей", - уточнили в УМВД. Всего полицейские задокументировали 21 эпизод преступной деятельности юных амурчанок. По каждому факту возбуждены уголовные дела "покушение на преступление" и "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере" (ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ). В настоящее время девушки заключены под стражу. Ведётся следствие.
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происшествия, белогорск, амурская область, благовещенск, россия
Происшествия, Белогорск, Амурская область, Благовещенск, Россия
В Приамурье ликвидировали крупный канал поставки наркотиков

В Приамурье пресекли канал поставки героина, организованный двумя девушками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг – РИА Новости. Полиция Приамурья ликвидировала крупный канал поставки в регион наркотиков опийной группы, организованный двумя юными жительницами Белогорска, изъято 3 тысячи доз на сумму свыше 6 миллионов рублей, сообщает УМВД по Амурской области.
"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД совместно с белогорскими коллегами пресекли противоправную деятельность двух жительниц города Белогорска, 2004 и 2008 годов рождения, организовавших канал поставки в Приамурье наркотических средств опийной группы для последующего сбыта на территории региона бесконтактным способом", - говорится в сообщении.
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Установлено, что с марта текущего года злоумышленницы работали на один из "интернет-магазинов" по торговле наркотиками. В преступный бизнес старшая из девушек вовлекла свою несовершеннолетнюю подругу. По указанию "оператора магазина" они приобретали наркотики в крупных объемах и дома расфасовывали на мелкие партии. Героин сбывали на территории Белогорска, Благовещенска, Шимановска и Свободного через тайники.
Злоумышленниц задержали по возвращении на такси из Приморского края с очередной партией запрещенных веществ. При досмотре оперативники обнаружили у них полимерный пакет с героином массой более 500 граммов, а при обыске в арендованной подругами квартире найдено еще около 300 граммов аналогичного вещества и другие вещдоки преступной деятельности.
"По оценкам полицейских, количество изъятого наркотика составляет свыше 3 тысяч разовых доз, а его общая стоимость в теневом наркобизнесе превышает 6 миллионов рублей", - уточнили в УМВД.
Всего полицейские задокументировали 21 эпизод преступной деятельности юных амурчанок. По каждому факту возбуждены уголовные дела "покушение на преступление" и "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере" (ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ). В настоящее время девушки заключены под стражу. Ведётся следствие.
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