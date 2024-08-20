https://ria.ru/20240820/presechenie-1967216761.html

В Приамурье ликвидировали крупный канал поставки наркотиков

В Приамурье ликвидировали крупный канал поставки наркотиков - РИА Новости, 20.08.2024

В Приамурье ликвидировали крупный канал поставки наркотиков

Полиция Приамурья ликвидировала крупный канал поставки в регион наркотиков опийной группы, организованный двумя юными жительницами Белогорска, изъято 3 тысячи... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T03:50

2024-08-20T03:50

2024-08-20T03:50

происшествия

белогорск

амурская область

благовещенск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0685f25d3e0d44985955759d1cb1871b.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг – РИА Новости. Полиция Приамурья ликвидировала крупный канал поставки в регион наркотиков опийной группы, организованный двумя юными жительницами Белогорска, изъято 3 тысячи доз на сумму свыше 6 миллионов рублей, сообщает УМВД по Амурской области. "Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД совместно с белогорскими коллегами пресекли противоправную деятельность двух жительниц города Белогорска, 2004 и 2008 годов рождения, организовавших канал поставки в Приамурье наркотических средств опийной группы для последующего сбыта на территории региона бесконтактным способом", - говорится в сообщении. Установлено, что с марта текущего года злоумышленницы работали на один из "интернет-магазинов" по торговле наркотиками. В преступный бизнес старшая из девушек вовлекла свою несовершеннолетнюю подругу. По указанию "оператора магазина" они приобретали наркотики в крупных объемах и дома расфасовывали на мелкие партии. Героин сбывали на территории Белогорска, Благовещенска, Шимановска и Свободного через тайники. Злоумышленниц задержали по возвращении на такси из Приморского края с очередной партией запрещенных веществ. При досмотре оперативники обнаружили у них полимерный пакет с героином массой более 500 граммов, а при обыске в арендованной подругами квартире найдено еще около 300 граммов аналогичного вещества и другие вещдоки преступной деятельности. "По оценкам полицейских, количество изъятого наркотика составляет свыше 3 тысяч разовых доз, а его общая стоимость в теневом наркобизнесе превышает 6 миллионов рублей", - уточнили в УМВД. Всего полицейские задокументировали 21 эпизод преступной деятельности юных амурчанок. По каждому факту возбуждены уголовные дела "покушение на преступление" и "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере" (ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ). В настоящее время девушки заключены под стражу. Ведётся следствие.

https://ria.ru/20240813/prigovor-1966021421.html

https://ria.ru/20240808/pskov-1965005887.html

белогорск

амурская область

благовещенск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белогорск, амурская область, благовещенск, россия