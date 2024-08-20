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На премию "Вызов" в области технологий подали около 600 заявок из 34 стран - РИА Новости, 20.08.2024
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16:03 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/premiya-1967356323.html
На премию "Вызов" в области технологий подали около 600 заявок из 34 стран
На премию "Вызов" в области технологий подали около 600 заявок из 34 стран - РИА Новости, 20.08.2024
На премию "Вызов" в области технологий подали около 600 заявок из 34 стран
На национальную премию в области будущих технологий "Вызов" поступило около 600 заявок из 34 стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:03
2024-08-20T16:03
россия
китай
сша
дмитрий чернышенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
манеж
перспектива
технологии
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На национальную премию в области будущих технологий "Вызов" поступило около 600 заявок из 34 стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Проведение национальной премии "Вызов", проводимой при участии госкорпорации "Росатом" и российского бизнес-сообщества, позволяет поощрять наших исследователей, изобретателей. Только в этом году на премию уже подано около 600 заявок из 34 стран мира, что демонстрирует открытость России к доброжелательному и продуктивному диалогу с учеными из разных государств", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера. В 2024 году свыше 80% заявок поступило от российских учёных, представляющих 58 субъектов РФ. На международную номинацию "Открытие" пришло 106 заявок высокого уровня, в том числе из Китая, США, Австрии, Франции, Германии, Италии, Индии, Израиля. Премия "Вызов" присуждается за наукоемкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет. Впервые премию вручили в 2023 году в четырёх номинациях в московском Манеже. В этом году список номинаций расширился до пяти, а количество заявок возросло более, чем в два раза – с 218 до 594. Лауреатов второго сезона премии объявят 19 декабря. Премиальный фонд в 2024 году составляет 55 миллионов рублей. Денежное вознаграждение в размере 11 миллионов рублей получат победители в номинациях "Перспектива", "Инженерное решение", "Прорыв", "Учёный Года" и в международной номинации "Открытие".
https://ria.ru/20240820/biznes-1966681169.html
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россия, китай, сша, дмитрий чернышенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", манеж, перспектива, технологии
Россия, Китай, США, Дмитрий Чернышенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Манеж, Перспектива, Технологии
На премию "Вызов" в области технологий подали около 600 заявок из 34 стран

Чернышенко: на премию "Вызов" в области технологий подали 600 заявок из 34 стран

© iStock.com / gorodenkoffИнженер за работой
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Инженер за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На национальную премию в области будущих технологий "Вызов" поступило около 600 заявок из 34 стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Проведение национальной премии "Вызов", проводимой при участии госкорпорации "Росатом" и российского бизнес-сообщества, позволяет поощрять наших исследователей, изобретателей. Только в этом году на премию уже подано около 600 заявок из 34 стран мира, что демонстрирует открытость России к доброжелательному и продуктивному диалогу с учеными из разных государств", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.
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В 2024 году свыше 80% заявок поступило от российских учёных, представляющих 58 субъектов РФ. На международную номинацию "Открытие" пришло 106 заявок высокого уровня, в том числе из Китая, США, Австрии, Франции, Германии, Италии, Индии, Израиля.
Премия "Вызов" присуждается за наукоемкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет.
Впервые премию вручили в 2023 году в четырёх номинациях в московском Манеже. В этом году список номинаций расширился до пяти, а количество заявок возросло более, чем в два раза – с 218 до 594. Лауреатов второго сезона премии объявят 19 декабря. Премиальный фонд в 2024 году составляет 55 миллионов рублей. Денежное вознаграждение в размере 11 миллионов рублей получат победители в номинациях "Перспектива", "Инженерное решение", "Прорыв", "Учёный Года" и в международной номинации "Открытие".
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РоссияКитайСШАДмитрий ЧернышенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МанежПерспективаТехнологии
 
 
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