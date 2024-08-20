https://ria.ru/20240820/premiya-1967356323.html

На премию "Вызов" в области технологий подали около 600 заявок из 34 стран

На премию "Вызов" в области технологий подали около 600 заявок из 34 стран - РИА Новости, 20.08.2024

На премию "Вызов" в области технологий подали около 600 заявок из 34 стран

На национальную премию в области будущих технологий "Вызов" поступило около 600 заявок из 34 стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:03

2024-08-20T16:03

2024-08-20T16:03

россия

китай

сша

дмитрий чернышенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

манеж

перспектива

технологии

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На национальную премию в области будущих технологий "Вызов" поступило около 600 заявок из 34 стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Проведение национальной премии "Вызов", проводимой при участии госкорпорации "Росатом" и российского бизнес-сообщества, позволяет поощрять наших исследователей, изобретателей. Только в этом году на премию уже подано около 600 заявок из 34 стран мира, что демонстрирует открытость России к доброжелательному и продуктивному диалогу с учеными из разных государств", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера. В 2024 году свыше 80% заявок поступило от российских учёных, представляющих 58 субъектов РФ. На международную номинацию "Открытие" пришло 106 заявок высокого уровня, в том числе из Китая, США, Австрии, Франции, Германии, Италии, Индии, Израиля. Премия "Вызов" присуждается за наукоемкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет. Впервые премию вручили в 2023 году в четырёх номинациях в московском Манеже. В этом году список номинаций расширился до пяти, а количество заявок возросло более, чем в два раза – с 218 до 594. Лауреатов второго сезона премии объявят 19 декабря. Премиальный фонд в 2024 году составляет 55 миллионов рублей. Денежное вознаграждение в размере 11 миллионов рублей получат победители в номинациях "Перспектива", "Инженерное решение", "Прорыв", "Учёный Года" и в международной номинации "Открытие".

https://ria.ru/20240820/biznes-1966681169.html

https://ria.ru/20240205/ii-1925473702.html

россия

китай

сша

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россия, китай, сша, дмитрий чернышенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", манеж, перспектива, технологии