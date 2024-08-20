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Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек - РИА Новости, 20.08.2024
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20:27 20.08.2024 (обновлено: 20:30 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/pozhar-1967414892.html
Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек
Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек - РИА Новости, 20.08.2024
Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек
Почти 20 человек эвакуированы в спасустройствах из дома в Санкт-Петербурге, где горит десятикомнатная квартира, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:27
2024-08-20T20:30
происшествия
санкт-петербург
россия
васильевский остров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Почти 20 человек эвакуированы в спасустройствах из дома в Санкт-Петербурге, где горит десятикомнатная квартира, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что десятикомнатная квартира горит в доме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Позже в региональном ведомстве уточнили, что в результате пожара пострадали две женщины, они госпитализированы. "Восемнадцать человек эвакуированы в спасустройствах на пожаре в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, россия, васильевский остров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Васильевский остров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек

Из горящего дома на Васильевском острове эвакуировали около 20 человек

© МЧС России/TelegramТушение пожара на 1 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Тушение пожара на 1 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на 1 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Почти 20 человек эвакуированы в спасустройствах из дома в Санкт-Петербурге, где горит десятикомнатная квартира, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что десятикомнатная квартира горит в доме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Позже в региональном ведомстве уточнили, что в результате пожара пострадали две женщины, они госпитализированы.
"Восемнадцать человек эвакуированы в спасустройствах на пожаре в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
© МЧС России/TelegramТушение пожара на 1 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Тушение пожара на 1 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на 1 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВасильевский островМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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