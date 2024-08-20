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Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек
Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек - РИА Новости, 20.08.2024
Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек
Почти 20 человек эвакуированы в спасустройствах из дома в Санкт-Петербурге, где горит десятикомнатная квартира, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:27
2024-08-20T20:27
2024-08-20T20:30
происшествия
санкт-петербург
россия
васильевский остров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Почти 20 человек эвакуированы в спасустройствах из дома в Санкт-Петербурге, где горит десятикомнатная квартира, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что десятикомнатная квартира горит в доме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Позже в региональном ведомстве уточнили, что в результате пожара пострадали две женщины, они госпитализированы. "Восемнадцать человек эвакуированы в спасустройствах на пожаре в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия, васильевский остров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Васильевский остров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек
Из горящего дома на Васильевском острове эвакуировали около 20 человек