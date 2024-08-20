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Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек

Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек - РИА Новости, 20.08.2024

Из горящего дома в Петербурге эвакуировали около 20 человек

Почти 20 человек эвакуированы в спасустройствах из дома в Санкт-Петербурге, где горит десятикомнатная квартира, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:27

2024-08-20T20:27

2024-08-20T20:30

происшествия

санкт-петербург

россия

васильевский остров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Почти 20 человек эвакуированы в спасустройствах из дома в Санкт-Петербурге, где горит десятикомнатная квартира, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что десятикомнатная квартира горит в доме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Позже в региональном ведомстве уточнили, что в результате пожара пострадали две женщины, они госпитализированы. "Восемнадцать человек эвакуированы в спасустройствах на пожаре в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

россия

васильевский остров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, васильевский остров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)