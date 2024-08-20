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На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира - РИА Новости, 20.08.2024
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19:29 20.08.2024 (обновлено: 20:32 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/pozhar-1967407683.html
На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира
На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира - РИА Новости, 20.08.2024
На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира
Пожар произошел в десятикомнатной квартире в доме на Васильевском острове, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:29
2024-08-20T20:32
происшествия
васильевский остров
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Пожар произошел в десятикомнатной квартире в доме на Васильевском острове, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу."20 августа в 18.01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, 1-я линия В.О., д. 48. В 10-комнатной квартире, в комнате обгорела обстановка на площади 30 кв.м.", - говорится в сообщении.В 18.30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.Позже в ГУМЧС по Петербургу уточнили, что в результате пожара пострадали две женщины, они госпитализированы в медицинское учреждение.
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происшествия, васильевский остров, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Васильевский остров, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира

На Васильевском острове в Петербурге вспыхнул пожар в десятикомнатной квартире

© МЧС России/TelegramТушение пожара на 1 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Тушение пожара на 1 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на 1 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Пожар произошел в десятикомнатной квартире в доме на Васильевском острове, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу.
"20 августа в 18.01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, 1-я линия В.О., д. 48. В 10-комнатной квартире, в комнате обгорела обстановка на площади 30 кв.м.", - говорится в сообщении.
В 18.30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
Позже в ГУМЧС по Петербургу уточнили, что в результате пожара пострадали две женщины, они госпитализированы в медицинское учреждение.
Три автобуса сгорели у автовокзала во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Петербурге сгорели три автобуса
15 августа, 17:40
 
ПроисшествияВасильевский островСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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