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На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира

На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира - РИА Новости, 20.08.2024

На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира

Пожар произошел в десятикомнатной квартире в доме на Васильевском острове, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:29

2024-08-20T19:29

2024-08-20T20:32

происшествия

васильевский остров

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Пожар произошел в десятикомнатной квартире в доме на Васильевском острове, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу."20 августа в 18.01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, 1-я линия В.О., д. 48. В 10-комнатной квартире, в комнате обгорела обстановка на площади 30 кв.м.", - говорится в сообщении.В 18.30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.Позже в ГУМЧС по Петербургу уточнили, что в результате пожара пострадали две женщины, они госпитализированы в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20240815/avtobusy-1966443020.html

васильевский остров

санкт-петербург

россия

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происшествия, васильевский остров, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия