https://ria.ru/20240820/pozhar-1967407683.html
На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира
На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира - РИА Новости, 20.08.2024
На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира
Пожар произошел в десятикомнатной квартире в доме на Васильевском острове, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:29
2024-08-20T19:29
2024-08-20T20:32
происшествия
васильевский остров
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967414512_1:0:1903:1070_1920x0_80_0_0_2f6e9c9f291007bc27b5d7bfcfe29798.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Пожар произошел в десятикомнатной квартире в доме на Васильевском острове, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу."20 августа в 18.01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, 1-я линия В.О., д. 48. В 10-комнатной квартире, в комнате обгорела обстановка на площади 30 кв.м.", - говорится в сообщении.В 18.30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.Позже в ГУМЧС по Петербургу уточнили, что в результате пожара пострадали две женщины, они госпитализированы в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20240815/avtobusy-1966443020.html
васильевский остров
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967414512_238:0:1665:1070_1920x0_80_0_0_49ee6d8aa1b797579a0463a2cc8c79a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, васильевский остров, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Васильевский остров, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Васильевском острове Петербурга загорелась десятикомнатная квартира
На Васильевском острове в Петербурге вспыхнул пожар в десятикомнатной квартире