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Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске - РИА Новости, 20.08.2024
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10:36 20.08.2024 (обновлено: 16:51 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/pozhar-1967255489.html
Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске
Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске - РИА Новости, 20.08.2024
Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске
Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье после падения трех БПЛА самолетного типа, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:36
2024-08-20T16:51
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
пролетарск
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг — РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье после падения трех БПЛА самолетного типа, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. &quot;Беспилотники самолетного типа — большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных&quot;, — сказал он РИА Новости.В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.
https://ria.ru/20240820/pozhar-1967250604.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, пролетарск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Пролетарск, Вооруженные силы Украины
Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске

Горнич: пожар на нефтебазе в Пролетарске начался после падения трех БПЛА

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг — РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье после падения трех БПЛА самолетного типа, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
«

"Беспилотники самолетного типа — большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных", — сказал он РИА Новости.

В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьПролетарскВооруженные силы Украины
 
 
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