https://ria.ru/20240820/pozhar-1967255489.html

Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске

Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске - РИА Новости, 20.08.2024

Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье после падения трех БПЛА самолетного типа, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:36

2024-08-20T10:36

2024-08-20T16:51

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

пролетарск

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг — РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье после падения трех БПЛА самолетного типа, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. "Беспилотники самолетного типа — большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных", — сказал он РИА Новости.В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.

https://ria.ru/20240820/pozhar-1967250604.html

ростовская область

пролетарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, пролетарск, вооруженные силы украины