https://ria.ru/20240820/pozhar-1967255489.html
Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске
Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске - РИА Новости, 20.08.2024
Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске
Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье после падения трех БПЛА самолетного типа, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:36
2024-08-20T10:36
2024-08-20T16:51
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
пролетарск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967063430_0:662:1000:1225_1920x0_80_0_0_37d0c739fe6b16d19f543cc3cf9fd197.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг — РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье после падения трех БПЛА самолетного типа, сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. "Беспилотники самолетного типа — большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных", — сказал он РИА Новости.В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.
https://ria.ru/20240820/pozhar-1967250604.html
ростовская область
пролетарск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967063430_0:569:1000:1319_1920x0_80_0_0_1bade5c8c8bb05c56e8903f5c4b1e1a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, пролетарск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Пролетарск, Вооруженные силы Украины
Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске
Горнич: пожар на нефтебазе в Пролетарске начался после падения трех БПЛА