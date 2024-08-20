https://ria.ru/20240820/pozhar-1967221910.html
В Благовещенске загорелись три автомобиля
В Благовещенске загорелись три автомобиля - РИА Новости, 20.08.2024
В Благовещенске загорелись три автомобиля
Возгорание трех автомобилей во дворе дома в Благовещенске произошло во вторник утром, одна из возможных причин – поджог, сообщает главк МЧС по Амурской области. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:34
2024-08-20T05:34
2024-08-20T05:34
происшествия
благовещенск
амурская область
пионерский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг – РИА Новости. Возгорание трех автомобилей во дворе дома в Благовещенске произошло во вторник утром, одна из возможных причин – поджог, сообщает главк МЧС по Амурской области. "Рано утром 20 августа в Благовещенске произошло возгорание трех автомобилей во дворе дома по улице Пионерской. Причина пожара устанавливается, одна из версий — умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества при помощи огня (поджог)", - говорится в сообщении. На месте работали два боевых расчета первой пожарно-спасательной части Благовещенска. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Один автомобиль повреждён огнём полностью, у двух других пострадали передние части, уточнили в ведомстве. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят доследственную проверку.
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967197298.html
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происшествия, благовещенск, амурская область, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Пионерский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Благовещенске загорелись три автомобиля
МЧС: возгорание трех автомобилей в Благовещенске могло произойти из-за поджога