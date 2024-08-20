https://ria.ru/20240820/pozhar-1967221910.html

В Благовещенске загорелись три автомобиля

В Благовещенске загорелись три автомобиля - РИА Новости, 20.08.2024

В Благовещенске загорелись три автомобиля

Возгорание трех автомобилей во дворе дома в Благовещенске произошло во вторник утром, одна из возможных причин – поджог, сообщает главк МЧС по Амурской области. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T05:34

2024-08-20T05:34

2024-08-20T05:34

происшествия

благовещенск

амурская область

пионерский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг – РИА Новости. Возгорание трех автомобилей во дворе дома в Благовещенске произошло во вторник утром, одна из возможных причин – поджог, сообщает главк МЧС по Амурской области. "Рано утром 20 августа в Благовещенске произошло возгорание трех автомобилей во дворе дома по улице Пионерской. Причина пожара устанавливается, одна из версий — умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества при помощи огня (поджог)", - говорится в сообщении. На месте работали два боевых расчета первой пожарно-спасательной части Благовещенска. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Один автомобиль повреждён огнём полностью, у двух других пострадали передние части, уточнили в ведомстве. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят доследственную проверку.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967197298.html

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967126416.html

благовещенск

амурская область

пионерский

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происшествия, благовещенск, амурская область, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)