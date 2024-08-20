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ВСУ потеряли до 90 человек в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 90 человек в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 20.08.2024
ВСУ потеряли до 90 человек в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские подразделения потеряли до 90 человек и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне ответственности восточной группировки российских войск,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:12
2024-08-20T05:12
2024-08-20T10:11
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 90 человек и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне ответственности восточной группировки российских войск, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротации, выдвижение резервов в районах Водяного, Времевки, Сторожевого, Комсомольского и Черивного", — говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 90 человек личного состава, САУ "Богдана", гаубицу Д-30, три автомобиля, четыре БПЛА самолетного типа, три пункта боепитания, станцию радиоэлектронной борьбы. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления сил 58-й мотопехотной, 72-й, 116-й, 151-й механизированных бригад, 125-й, 123-й, 129-й и 108-й бригад теробороны в районах Угледара, Владимировки, Донецкого, Доброволья, Нескучного, Макаровки, Дорожнянки и других населенных пунктов.
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россия, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 90 человек в зоне ответственности группировки "Восток"
МО: ВСУ потеряли до 90 боевиков и САУ "Богдана" в зоне ответственности "Востока"