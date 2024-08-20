https://ria.ru/20240820/popov-1967342937.html

Суд частично ограничил срок ознакомления с материалами дела генералу Попову

Суд частично ограничил срок ознакомления с материалами дела генералу Попову - РИА Новости, 20.08.2024

Суд частично ограничил срок ознакомления с материалами дела генералу Попову

Суд частично удовлетворил ходатайство следствия об ограничении генералу Ивану Попову и его адвокату срока ознакомления с материалами уголовного дела, передает... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:23

2024-08-20T15:23

2024-08-20T15:24

происшествия

запорожская область

россия

иван попов (генерал)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964576965_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_562223a518de20f097c07e4b2233afdc.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд частично удовлетворил ходатайство следствия об ограничении генералу Ивану Попову и его адвокату срока ознакомления с материалами уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить частично, установить обвиняемому и его защитнику адвокату Буйновскому срок для ознакомления с материалами уголовного дела по 3 сентября", - сказал судья. СК просил ограничить Попова в чтении материалов 21 августа. Срок следствия, по которому отмеряется также и время ознакомления обвиняемого и его адвокатов с томами дела, ранее был продлен до 11 октября. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.

https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, россия, иван попов (генерал), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)