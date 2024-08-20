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Суд частично ограничил срок ознакомления с материалами дела генералу Попову - РИА Новости, 20.08.2024
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15:23 20.08.2024 (обновлено: 15:24 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/popov-1967342937.html
Суд частично ограничил срок ознакомления с материалами дела генералу Попову
Суд частично ограничил срок ознакомления с материалами дела генералу Попову - РИА Новости, 20.08.2024
Суд частично ограничил срок ознакомления с материалами дела генералу Попову
Суд частично удовлетворил ходатайство следствия об ограничении генералу Ивану Попову и его адвокату срока ознакомления с материалами уголовного дела, передает... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:23
2024-08-20T15:24
происшествия
запорожская область
россия
иван попов (генерал)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд частично удовлетворил ходатайство следствия об ограничении генералу Ивану Попову и его адвокату срока ознакомления с материалами уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить частично, установить обвиняемому и его защитнику адвокату Буйновскому срок для ознакомления с материалами уголовного дела по 3 сентября", - сказал судья. СК просил ограничить Попова в чтении материалов 21 августа. Срок следствия, по которому отмеряется также и время ознакомления обвиняемого и его адвокатов с томами дела, ранее был продлен до 11 октября. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.
https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html
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происшествия, запорожская область, россия, иван попов (генерал), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Россия, Иван Попов (генерал), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд частично ограничил срок ознакомления с материалами дела генералу Попову

Суд дал генералу Попову срок для ознакомления с материалами дела до 3 сентября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭкс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов во Втором Западном окружном военном суде в Москве
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов во Втором Западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд частично удовлетворил ходатайство следствия об ограничении генералу Ивану Попову и его адвокату срока ознакомления с материалами уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить частично, установить обвиняемому и его защитнику адвокату Буйновскому срок для ознакомления с материалами уголовного дела по 3 сентября", - сказал судья.
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов в зале заседаний Второго Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие
4 июля, 17:01
СК просил ограничить Попова в чтении материалов 21 августа. Срок следствия, по которому отмеряется также и время ознакомления обвиняемого и его адвокатов с томами дела, ранее был продлен до 11 октября.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест.
Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияЗапорожская областьРоссияИван Попов (генерал)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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