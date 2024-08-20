Пономарева* будут заочно судить за оправдание терроризма и фейки
Пономарева будут заочно судить в Москве за оправдание терроризма и фейки
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Госдумы России Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом)
Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом). Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, поступило в суд, следует из картотеки 2-го Западного окружного военного суда.
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"Поступило уголовное дело в отношении Пономарева* Ильи Владимировича", - сказано в картотеке.
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Дата судебного заседания не назначена. Отмечается, что дело поступило в инстанцию 19 августа. Пономарева будут судить заочно, он объявлен в международный розыск.
По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России.
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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