https://ria.ru/20240820/ponomarev-1967266380.html

Эксперт назвал Пономарева* приоритетной целью для уничтожения

Эксперт назвал Пономарева* приоритетной целью для уничтожения - РИА Новости, 20.08.2024

Эксперт назвал Пономарева* приоритетной целью для уничтожения

Заочно обвиняемый по ряду статей экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* в случае попытки создания альтернативного центра власти в Курской области станет... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:27

2024-08-20T11:27

2024-08-20T11:28

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

илья пономарев

игорь коротченко

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заочно обвиняемый по ряду статей экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* в случае попытки создания альтернативного центра власти в Курской области станет приоритетной целью для уничтожения, считает российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее Пономарев* заявил изданию Daily Beast о намерении создать альтернативный центр власти на территории Курской области, где находятся ВСУ. Он добавил, что готов возглавить эти власти, "если Киев одобрит это". "Против Ильи Пономарева* в России уже возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Очевидно, что в связи с его новыми заявлениями дополнительно может быть вменена статья "терроризм". Соответственно, в случае его появления на той части территории Курской области, которая временно контролируется ВСУ, либо в приграничных районах, он станет приоритетной целью и будет уничтожен, как только будет установлено его текущее местопребывание", - сказал Коротченко РИА Новости. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре прошлого года на Пономарева* завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности". В феврале ФСБ сообщила, что против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. В начале июля столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева, он был объявлен в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, илья пономарев, игорь коротченко, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность