https://ria.ru/20240820/ponomarev-1967266380.html
Эксперт назвал Пономарева* приоритетной целью для уничтожения
Эксперт назвал Пономарева* приоритетной целью для уничтожения - РИА Новости, 20.08.2024
Эксперт назвал Пономарева* приоритетной целью для уничтожения
Заочно обвиняемый по ряду статей экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* в случае попытки создания альтернативного центра власти в Курской области станет... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:27
2024-08-20T11:27
2024-08-20T11:28
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
илья пономарев
игорь коротченко
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заочно обвиняемый по ряду статей экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* в случае попытки создания альтернативного центра власти в Курской области станет приоритетной целью для уничтожения, считает российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее Пономарев* заявил изданию Daily Beast о намерении создать альтернативный центр власти на территории Курской области, где находятся ВСУ. Он добавил, что готов возглавить эти власти, "если Киев одобрит это". "Против Ильи Пономарева* в России уже возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Очевидно, что в связи с его новыми заявлениями дополнительно может быть вменена статья "терроризм". Соответственно, в случае его появления на той части территории Курской области, которая временно контролируется ВСУ, либо в приграничных районах, он станет приоритетной целью и будет уничтожен, как только будет установлено его текущее местопребывание", - сказал Коротченко РИА Новости. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре прошлого года на Пономарева* завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности". В феврале ФСБ сообщила, что против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. В начале июля столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева, он был объявлен в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, брянская область, илья пономарев, игорь коротченко, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Илья Пономарев, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Эксперт назвал Пономарева* приоритетной целью для уничтожения
Военный аналитик Коротченко: Пономарев станет приоритетной целью для уничтожения
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заочно обвиняемый по ряду статей экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* в случае попытки создания альтернативного центра власти в Курской области станет приоритетной целью для уничтожения, считает российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Пономарев* заявил изданию Daily Beast о намерении создать альтернативный центр власти на территории Курской области, где находятся ВСУ. Он добавил, что готов возглавить эти власти, "если Киев одобрит это".
"Против Ильи Пономарева* в России уже возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Очевидно, что в связи с его новыми заявлениями дополнительно может быть вменена статья "терроризм". Соответственно, в случае его появления на той части территории Курской области, которая временно контролируется ВСУ, либо в приграничных районах, он станет приоритетной целью и будет уничтожен, как только будет установлено его текущее местопребывание", - сказал Коротченко РИА Новости.
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. В Курской, Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США
, а потом – на Украину
, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.
В сентябре прошлого года на Пономарева* завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности". В феврале ФСБ
сообщила, что против него возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. В начале июля столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева, он был объявлен в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России