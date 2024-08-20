https://ria.ru/20240820/polyanskiy-1967429045.html
Полянский рассказал, почему российская миссия в ООН не поедет в Женеву
Полянский рассказал, почему российская миссия в ООН не поедет в Женеву - РИА Новости, 20.08.2024
Полянский рассказал, почему российская миссия в ООН не поедет в Женеву
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская миссия при всемирной организации отклонила приглашение посетить Швейцарию с визитом,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:19
2024-08-20T22:19
2024-08-20T22:19
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ООН, 20 авг – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская миссия при всемирной организации отклонила приглашение посетить Швейцарию с визитом, так как считает подобную поездку неуместной на фоне мировых событий: у членов СБ есть "гораздо более важные дела", чем путешествие в Женеву. Ранее руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо сообщал РИА Новости, что Женева пригласила российскую дипмиссию при Совете Безопасности ООН совершить неофициальный визит в Женеву 25-26 августа по случаю 75-летия Женевской конвенции, но российская миссия приглашение отвергла. "Мы считаем, что в Совете Безопасности есть гораздо более важные дела, чем ездить спокойно в Женеву. Есть много горячих точек, которые требуют нашего внимания. Мы все время говорили о том... что наш визит был бы гораздо более уместен в какую-либо горячую точку, где от присутствия Совета Безопасности действительно может зависеть, например, урегулирование в этой стране", – сказал Полянский журналистам. Российская миссия считает, что такая поездка - "это не очень уместно на фоне тех событий, которые происходят в мире", добавил дипломат. Подобный визит он назвал инициативой группы постпредов, которые решили "хорошо провести время в Женеве". "Что делать в Женеве, мы, честно говоря, не очень себе представляем. Это трата денег, ресурсов и, в общем-то, трата времени... мы считаем, что Совет Безопасности должен заниматься более важными делами, чем путешествовать по Европе", – подчеркнул Полянский.
https://ria.ru/20240622/switzerland-1954757110.html
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женева (город), дмитрий полянский, оон, в мире
Женева (город), Дмитрий Полянский, ООН, В мире
Полянский рассказал, почему российская миссия в ООН не поедет в Женеву
Полянский назвал поездку в Женеву неуместной на фоне мировых событий
ООН, 20 авг – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская миссия при всемирной организации отклонила приглашение посетить Швейцарию с визитом, так как считает подобную поездку неуместной на фоне мировых событий: у членов СБ есть "гораздо более важные дела", чем путешествие в Женеву.
Ранее руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо сообщал РИА Новости, что Женева
пригласила российскую дипмиссию при Совете Безопасности ООН
совершить неофициальный визит в Женеву 25-26 августа по случаю 75-летия Женевской конвенции, но российская миссия приглашение отвергла.
"Мы считаем, что в Совете Безопасности есть гораздо более важные дела, чем ездить спокойно в Женеву. Есть много горячих точек, которые требуют нашего внимания. Мы все время говорили о том... что наш визит был бы гораздо более уместен в какую-либо горячую точку, где от присутствия Совета Безопасности действительно может зависеть, например, урегулирование в этой стране", – сказал Полянский журналистам.
Российская миссия считает, что такая поездка - "это не очень уместно на фоне тех событий, которые происходят в мире", добавил дипломат. Подобный визит он назвал инициативой группы постпредов, которые решили "хорошо провести время в Женеве".
"Что делать в Женеве, мы, честно говоря, не очень себе представляем. Это трата денег, ресурсов и, в общем-то, трата времени... мы считаем, что Совет Безопасности должен заниматься более важными делами, чем путешествовать по Европе", – подчеркнул Полянский.