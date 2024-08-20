https://ria.ru/20240820/polyanskiy-1967418798.html
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский - РИА Новости, 20.08.2024
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский
Германия должна поделиться с членами Совбеза ООН данными о расследовании теракта на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:57
2024-08-20T20:57
2024-08-20T20:57
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генеральная прокуратура рф
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ООН, 20 авг – РИА Новости. Германия должна поделиться с членами Совбеза ООН данными о расследовании теракта на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Германия должна поделиться с Советом безопасности тем, что у нее есть на данный момент, это ее обязанность, и мы ожидаем, что это будет сделано в ближайшем будущем", – сказал российский дипломат журналистам. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240820/germaniya-1967364273.html
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россия, германия, европа, дмитрий полянский, дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, авария на "северных потоках", северный поток, в мире
Россия, Германия, Европа, Дмитрий Полянский, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Северный поток, В мире
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский
Полянский: ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными о теракте на "Севпотоках"