Рейтинг@Mail.ru
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/polyanskiy-1967418798.html
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский - РИА Новости, 20.08.2024
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский
Германия должна поделиться с членами Совбеза ООН данными о расследовании теракта на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:57
2024-08-20T20:57
россия
германия
европа
дмитрий полянский
дмитрий песков
оон
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a5618d7288b583523c933f72bbb3572.jpg
ООН, 20 авг – РИА Новости. Германия должна поделиться с членами Совбеза ООН данными о расследовании теракта на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Германия должна поделиться с Советом безопасности тем, что у нее есть на данный момент, это ее обязанность, и мы ожидаем, что это будет сделано в ближайшем будущем", – сказал российский дипломат журналистам. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240820/germaniya-1967364273.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765812_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_685600095db9c732398550fe9ed3f1bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, европа, дмитрий полянский, дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, авария на "северных потоках", северный поток, в мире
Россия, Германия, Европа, Дмитрий Полянский, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Северный поток, В мире
ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными по "Севпотокам", заявил Полянский

Полянский: ФРГ должна поделиться с СБ ООН данными о теракте на "Севпотоках"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 авг – РИА Новости. Германия должна поделиться с членами Совбеза ООН данными о расследовании теракта на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Германия должна поделиться с Советом безопасности тем, что у нее есть на данный момент, это ее обязанность, и мы ожидаем, что это будет сделано в ближайшем будущем", – сказал российский дипломат журналистам.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
СМИ узнали о реакции ФРГ на дерзкое заявление Туска о "Северных потоках"
Вчера, 16:34
 
РоссияГерманияЕвропаДмитрий ПолянскийДмитрий ПесковООНГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Северный потокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала