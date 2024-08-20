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Россия отвергла обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ливии - РИА Новости, 20.08.2024
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19:07 20.08.2024 (обновлено: 19:08 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/polyanskiy-1967403364.html
Россия отвергла обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ливии
Россия отвергла обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ливии - РИА Новости, 20.08.2024
Россия отвергла обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ливии
Россия отвергает обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ливии, сотрудничество стран, вопреки домыслам, осуществляется с учетом всех международных РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:07
2024-08-20T19:08
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дмитрий полянский
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 20 авг – РИА Новости. Россия отвергает обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ливии, сотрудничество стран, вопреки домыслам, осуществляется с учетом всех международных обязательств, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В отношении Ливии резолюцией СБ ООН введен санкционный режим, предусматривающий в том числе ограничения в связи с незаконным экспортом нефти, эмбарго на поставки оружия и заморозку активов. "Хотел бы также ответить тем, кто сегодня пытался спекулировать на тему нарушения нашей страной положения санкционного режима в отношении Ливии. Напоминаем, что традиционно дружественное российско-ливийское сотрудничество осуществляется с учетом всех международных обязательств и не противоречит положению профильных резолюций Совета Безопасности. Сыграть на внутриливийских противоречиях и рассорить Россию с нашими партнерами никому не удастся", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Российский дипломат при этом отметил, что вместо подобных измышлений "было бы гораздо более интересно" услышать от представителя миссии США пояснение по поводу деятельности на территории Ливии ЧВК "Amentum" (бывшая "Dyncorp"). "По наблюдениям ливийских журналистов, в последнее время "Amentum" значительно активизировалась в Триполи. Вот это действительно сюжет для санкционного комитета, но наши американские коллеги, считающие себя властелинами мира, вряд ли дадут экспертам расследовать этот сюжет", – подытожил он.
https://ria.ru/20240809/stolknoveniya-1965305474.html
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в мире, ливия, россия, сша, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливия, Россия, США, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия отвергла обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ливии

Полянский: РФ отвергла обвинения в нарушении режима санкций в отношении Ливии

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкФлаг Ливии
Флаг Ливии - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ООН, 20 авг – РИА Новости. Россия отвергает обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ливии, сотрудничество стран, вопреки домыслам, осуществляется с учетом всех международных обязательств, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В отношении Ливии резолюцией СБ ООН введен санкционный режим, предусматривающий в том числе ограничения в связи с незаконным экспортом нефти, эмбарго на поставки оружия и заморозку активов.
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"Хотел бы также ответить тем, кто сегодня пытался спекулировать на тему нарушения нашей страной положения санкционного режима в отношении Ливии. Напоминаем, что традиционно дружественное российско-ливийское сотрудничество осуществляется с учетом всех международных обязательств и не противоречит положению профильных резолюций Совета Безопасности. Сыграть на внутриливийских противоречиях и рассорить Россию с нашими партнерами никому не удастся", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
Российский дипломат при этом отметил, что вместо подобных измышлений "было бы гораздо более интересно" услышать от представителя миссии США пояснение по поводу деятельности на территории Ливии ЧВК "Amentum" (бывшая "Dyncorp").
"По наблюдениям ливийских журналистов, в последнее время "Amentum" значительно активизировалась в Триполи. Вот это действительно сюжет для санкционного комитета, но наши американские коллеги, считающие себя властелинами мира, вряд ли дадут экспертам расследовать этот сюжет", – подытожил он.
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