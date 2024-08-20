https://ria.ru/20240820/poiski-1967228577.html

В Охотском море продолжаются поиски трех пропавших человек

В Охотском море продолжаются поиски трех пропавших человек - РИА Новости, 20.08.2024

В Охотском море продолжаются поиски трех пропавших человек

Поиски трех человек, включая подростка, пропавших в Охотском море, продолжаются уже почти две недели, сообщает краевой главк МЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:51

2024-08-20T07:51

2024-08-20T07:51

происшествия

россия

охотское море

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 20 авг - РИА Новости. Поиски трех человек, включая подростка, пропавших в Охотском море, продолжаются уже почти две недели, сообщает краевой главк МЧС РФ. Ранее СК РФ сообщал, что два брата с 15-летним подростком, сыном одного из них, 9 августа на катамаране "Байкат" отплыли от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. Местоположение пропавших до сих пор неизвестно, какая-либо связь с ними отсутствует. На их поиски спасатели направили четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан -74 МЧС России. Поиски ведутся как со стороны Хабаровского края, так и острова Сахалин. Задействованы и беспилотники. Проинформированы все проходящие суда. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. "За прошедшие сутки в ходе проведения поисковой операции в Сахалинском заливе спасателями МЧС России на воздушных судах было обследовано 24 400 квадратных километров акватории, 790 километров береговой линии", - говорится в сообщении МЧС. Всего с начала поисков обследовано почти 96 тысяч квадратных километра акватории и более 4 тысяч километров береговой линии. Поиски результата не принесли. Отмечается, что психологи краевого главка МЧС продолжают работать с мамой пропавшего подростка.

https://ria.ru/20240819/koleso-1967155043.html

https://ria.ru/20240816/bashkirija-1966547250.html

россия

охотское море

сахалин

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происшествия, россия, охотское море, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)