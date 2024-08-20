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Спасатели рассказали о поиске пропавших при крушении яхты у берегов Сицилии - РИА Новости, 20.08.2024
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15:35 20.08.2024 (обновлено: 15:38 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/poisk-1967347559.html
Спасатели рассказали о поиске пропавших при крушении яхты у берегов Сицилии
Спасатели рассказали о поиске пропавших при крушении яхты у берегов Сицилии - РИА Новости, 20.08.2024
Спасатели рассказали о поиске пропавших при крушении яхты у берегов Сицилии
Поиск пропавших без вести в результате крушения яхты у побережья Сицилии осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:35
2024-08-20T15:38
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РИМ, 20 авг – РИА Новости. Поиск пропавших без вести в результате крушения яхты у побережья Сицилии осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям, заявил РИА Новости представитель службы пожарной охраны Италии. Парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. "Работа водолазов возобновилась во вторник. Она осложняется глубиной, на которой лежит судно и ограниченным пространством, в котором они должны действовать при погружении", - сказал собеседник агентства. По его словам, в погружении участвуют 10 водолазов, которые работают посменно. Другая команда из шести человек занята поисками на поверхности воды. Представитель спасателей подтвердил, что пропавшими без вести в результате катастрофы остаются шесть человек, однако поименным списком пассажиров яхты поисковые службы не обладают. Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена пропали без вести после крушения яхты Bayesian, также сообщалось, что пропавших оказался мультимиллионер Майкл Линч.
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в мире, сицилия, италия, великобритания
В мире, Сицилия, Италия, Великобритания
Спасатели рассказали о поиске пропавших при крушении яхты у берегов Сицилии

Поиск пропавших при крушении яхты у берегов Сицилии осложняется глубиной

© AP Photo / Italian Coast GuardСпасательная операция у берегов Сицилии, где затонула парусная яхта Bayesian
Спасательная операция у берегов Сицилии, где затонула парусная яхта Bayesian - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Italian Coast Guard
Спасательная операция у берегов Сицилии, где затонула парусная яхта Bayesian
Читать ria.ru в
РИМ, 20 авг – РИА Новости. Поиск пропавших без вести в результате крушения яхты у побережья Сицилии осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям, заявил РИА Новости представитель службы пожарной охраны Италии.
Парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч.
«
"Работа водолазов возобновилась во вторник. Она осложняется глубиной, на которой лежит судно и ограниченным пространством, в котором они должны действовать при погружении", - сказал собеседник агентства. По его словам, в погружении участвуют 10 водолазов, которые работают посменно. Другая команда из шести человек занята поисками на поверхности воды.
Представитель спасателей подтвердил, что пропавшими без вести в результате катастрофы остаются шесть человек, однако поименным списком пассажиров яхты поисковые службы не обладают.
Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена пропали без вести после крушения яхты Bayesian, также сообщалось, что пропавших оказался мультимиллионер Майкл Линч.
Британский мультимиллионер Майк Линч - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Британский мультимиллионер пропал без вести после крушения яхты
19 августа, 17:19
 
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