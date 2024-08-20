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СБУ обещала деньги россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным - РИА Новости, 20.08.2024
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04:36 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/podzhog-1967218681.html
СБУ обещала деньги россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным
СБУ обещала деньги россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным - РИА Новости, 20.08.2024
СБУ обещала деньги россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным
Осужденной за попытку поджога по заданию СБУ пункта помощи для нужд СВО в Ярославской области Валерии Зотовой обещали 2 тысячи долларов за совершение данного... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T04:36
2024-08-20T04:36
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Осужденной за попытку поджога по заданию СБУ пункта помощи для нужд СВО в Ярославской области Валерии Зотовой обещали 2 тысячи долларов за совершение данного преступления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Зотовой представитель СБУ пообещал перечислить 2 тысячи долларов США, если она осуществит поджог здания", - рассказал собеседник агентства. Собеседник добавил, что девушка по заданию представителя СБУ также собирала различную информацию, в том числе узнавала о расположении пункта сбора помощи мобилизованным, наличии камер и охраны, делала фотоснимки прилегающих территорий, за что получала вознаграждение. Сумму полученных средств он не уточнил. Зотова была арестована в феврале 2023 года. Второй западный окружной военный суд приговорил ее к 6 годам колонии общего режима. Позже апелляция оставила приговор в силе, затем Верховный суд РФ также отклонил кассационную жалобу адвоката девушки. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Зотова по заданию представителя СБУ 16 февраля 2023 года пыталась совершить покушение на совершение террористического акта путем поджога здания администрации, в котором осуществлялся сбор гуманитарной помощи для нужд СВО. Обвиняемая на свои деньги приобрела 5 литров бензина и приехала к зданию, однако она не смогла довести до конца свой умысел, так как ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Защита Зотовой же утверждала, что та намеревалась обмануть сотрудников СБУ, она хотела сфотографировать канистру, якобы вылить бензин или залить его в бак машины, после "получить от них материальное вознаграждение как за поджог".
https://ria.ru/20240819/prigovor-1967110079.html
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происшествия, служба безопасности украины, россия, украина
Происшествия, Служба безопасности Украины, Россия, Украина
СБУ обещала деньги россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным

Осужденной за поджог пункта помощи под Ярославлем обещали 2 тысячи долларов

© РИА Новости Девушка, пытавшаяся поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха, на заседании суда в Ярославской области
Девушка, пытавшаяся поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха, на заседании суда в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
Девушка, пытавшаяся поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха, на заседании суда в Ярославской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Осужденной за попытку поджога по заданию СБУ пункта помощи для нужд СВО в Ярославской области Валерии Зотовой обещали 2 тысячи долларов за совершение данного преступления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Зотовой представитель СБУ пообещал перечислить 2 тысячи долларов США, если она осуществит поджог здания", - рассказал собеседник агентства.
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Собеседник добавил, что девушка по заданию представителя СБУ также собирала различную информацию, в том числе узнавала о расположении пункта сбора помощи мобилизованным, наличии камер и охраны, делала фотоснимки прилегающих территорий, за что получала вознаграждение.
Сумму полученных средств он не уточнил.
Зотова была арестована в феврале 2023 года. Второй западный окружной военный суд приговорил ее к 6 годам колонии общего режима. Позже апелляция оставила приговор в силе, затем Верховный суд РФ также отклонил кассационную жалобу адвоката девушки.
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Зотова по заданию представителя СБУ 16 февраля 2023 года пыталась совершить покушение на совершение террористического акта путем поджога здания администрации, в котором осуществлялся сбор гуманитарной помощи для нужд СВО. Обвиняемая на свои деньги приобрела 5 литров бензина и приехала к зданию, однако она не смогла довести до конца свой умысел, так как ее задержали сотрудники правоохранительных органов.
Защита Зотовой же утверждала, что та намеревалась обмануть сотрудников СБУ, она хотела сфотографировать канистру, якобы вылить бензин или залить его в бак машины, после "получить от них материальное вознаграждение как за поджог".
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