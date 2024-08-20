https://ria.ru/20240820/podpis-1967269542.html
Адвокат заявил о подделке подписи генерала Попова
Адвокат заявил о подделке подписи генерала Попова - РИА Новости, 20.08.2024
Адвокат заявил о подделке подписи генерала Попова
Назначенная следствием экспертиза обнаружила, что на документах, фигурирующих в деле против бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, стоит... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:40
2024-08-20T11:40
2024-08-20T11:40
происшествия
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запорожская область
иван попов (генерал)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Назначенная следствием экспертиза обнаружила, что на документах, фигурирующих в деле против бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, стоит его поддельная подпись, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Назначенная следователем почерковедческая экспертиза отрицает подлинность подписи Попова", - заявил адвокат. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.
https://ria.ru/20240720/popov-1960879049.html
https://ria.ru/20240807/delo-1964539692.html
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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат заявил о подделке подписи генерала Попова
Адвокат Буйновский: на документах генерала Попова стоит поддельная подпись