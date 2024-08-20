https://ria.ru/20240820/podolsk-1967254325.html

В Подольске восстановили электроснабжение

В Подольске восстановили электроснабжение - РИА Новости, 20.08.2024

В Подольске восстановили электроснабжение

Электроснабжение в подмосковном Подольске, где без света утром оставались дома и соцобъекты, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:32

2024-08-20T10:32

2024-08-20T14:02

подольск

происшествия

жкх

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Электроснабжение в подмосковном Подольске, где без света утром оставались дома и соцобъекты, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Московской области."Электроснабжение потребителей городского округа Подольск, нарушенное в результате автоматического отключения воздушной линии напряжением 110 киловольт, восстановлено. Оперативно все абоненты были переведены на резерв. В настоящее время обесточенных потребителей нет", - отметили в пресс-службе.Ранее, по данным Минэнерго, из-за полного погашения подстанции № 480 "Северово" и подстанции № 104 "Климовская" в силу отгорания шлейфа в Подольске было отключено электроснабжение. Без напряжения остались 32 фидера, 301 трансформаторная подстанция.Также администрация города сообщала в своем Telegram-канале об отключении семи котельных.Обесточены 14 школ, 26 детсадов, 14 больниц, а также МФЦ, техникум, администрация, детский реабилитационный центр, тяговая троллейбуса. В город были направлены 13 передвижных электроустановок. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Подольска, внеплановое отключение электричества произошло в связи с автоматическим отключением воздушной линии. В устранении последствий задействованы все оперативные бригады. Дли жителей работает горячая линия. На данный момент электроснабжение в городском округе Подольск полностью восстановлено.

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подольск, происшествия, жкх