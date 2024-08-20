https://ria.ru/20240820/pobeda-1967428557.html

Shaman рассказал о новой программе "Победа!"

Shaman рассказал о новой программе "Победа!" - РИА Новости, 20.08.2024

Shaman рассказал о новой программе "Победа!"

Новая программа "Победа!" призвана правильным образом настроить общественность и поднимать дух российских бойцов, рассказал заслуженный артист РФ Shaman... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:14

2024-08-20T22:14

2024-08-20T22:14

шоубиз

общество

россия

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новая программа "Победа!" призвана правильным образом настроить общественность и поднимать дух российских бойцов, рассказал заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов). Ранее артист сообщил, что представит большую концертную программу "Победа!" в День российского флага 22 августа на Красной площади. "Идея создания этой программы у меня возникла ещё год назад. Я думал: мы откатали тур "Я русский", дали более сотни концертов. А какая может быть следующая программа? И мне пришло в голову слово "победа"! Потому что три года идёт СВО, и моя задача как музыканта – правильно настраивать общественность, поднимать дух наших бойцов. Мне кажется, что я не ошибаюсь: лучшим способом в данной̆ ситуации будет назвать программу "Победа!", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты". Артист отметил, что слово "победа" будет работать как нейролингвистическая программа. "Человек читает это слово, написанное ярко-красным цветом, и у него от этого поднимается настроение. А ведь ко мне на концерт будут приходить тысячи людей. И всюду будет – "Победа!", "Победа!"... Вся страна будет думать о победе, начиная с сентября, когда стартует тур по 100 городам России. И именно потому, что у всей страны будут подобные мысли, это приблизит реальную победу", - уточнил Shaman.

https://ria.ru/20240723/peskov-1961427307.html

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общество, россия, shaman (ярослав дронов)