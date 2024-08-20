Рейтинг@Mail.ru
Shaman рассказал о новой программе "Победа!" - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:14 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/pobeda-1967428557.html
Shaman рассказал о новой программе "Победа!"
Shaman рассказал о новой программе "Победа!" - РИА Новости, 20.08.2024
Shaman рассказал о новой программе "Победа!"
Новая программа "Победа!" призвана правильным образом настроить общественность и поднимать дух российских бойцов, рассказал заслуженный артист РФ Shaman... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:14
2024-08-20T22:14
шоубиз
общество
россия
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944333388_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9163d22c3f4aa07bc2de1c57260f4cb5.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новая программа "Победа!" призвана правильным образом настроить общественность и поднимать дух российских бойцов, рассказал заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов). Ранее артист сообщил, что представит большую концертную программу "Победа!" в День российского флага 22 августа на Красной площади. "Идея создания этой программы у меня возникла ещё год назад. Я думал: мы откатали тур "Я русский", дали более сотни концертов. А какая может быть следующая программа? И мне пришло в голову слово "победа"! Потому что три года идёт СВО, и моя задача как музыканта – правильно настраивать общественность, поднимать дух наших бойцов. Мне кажется, что я не ошибаюсь: лучшим способом в данной̆ ситуации будет назвать программу "Победа!", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты". Артист отметил, что слово "победа" будет работать как нейролингвистическая программа. "Человек читает это слово, написанное ярко-красным цветом, и у него от этого поднимается настроение. А ведь ко мне на концерт будут приходить тысячи людей. И всюду будет – "Победа!", "Победа!"... Вся страна будет думать о победе, начиная с сентября, когда стартует тур по 100 городам России. И именно потому, что у всей страны будут подобные мысли, это приблизит реальную победу", - уточнил Shaman.
https://ria.ru/20240723/peskov-1961427307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944333388_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_944f39b9d9630c6e0e3fb58f4a627aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Общество, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Shaman рассказал о новой программе "Победа!"

Shaman: программа "Победа!" правильно настроит общество и поднимет дух бойцов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новая программа "Победа!" призвана правильным образом настроить общественность и поднимать дух российских бойцов, рассказал заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов).
Ранее артист сообщил, что представит большую концертную программу "Победа!" в День российского флага 22 августа на Красной площади.
"Идея создания этой программы у меня возникла ещё год назад. Я думал: мы откатали тур "Я русский", дали более сотни концертов. А какая может быть следующая программа? И мне пришло в голову слово "победа"! Потому что три года идёт СВО, и моя задача как музыканта – правильно настраивать общественность, поднимать дух наших бойцов. Мне кажется, что я не ошибаюсь: лучшим способом в данной̆ ситуации будет назвать программу "Победа!", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".
Артист отметил, что слово "победа" будет работать как нейролингвистическая программа. "Человек читает это слово, написанное ярко-красным цветом, и у него от этого поднимается настроение. А ведь ко мне на концерт будут приходить тысячи людей. И всюду будет – "Победа!", "Победа!"... Вся страна будет думать о победе, начиная с сентября, когда стартует тур по 100 городам России. И именно потому, что у всей страны будут подобные мысли, это приблизит реальную победу", - уточнил Shaman.
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Песков рассказал, почему Shaman стал заслуженным артистом России
23 июля, 12:31
 
ШоубизОбществоРоссияSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала