https://ria.ru/20240820/plennye-1967393959.html

Омбудсмен Украины посетил российских пленных, взятых в Курской области

Омбудсмен Украины посетил российских пленных, взятых в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

Омбудсмен Украины посетил российских пленных, взятых в Курской области

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец посетил российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области, и отправил видео с... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-20T18:06

2024-08-20T18:06

2024-08-21T02:38

специальная военная операция на украине

украина

курская область

дмитрий лубинец

курск

татьяна москалькова

верховная рада украины

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец посетил российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области, и отправил видео с ними, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Мы работаем с уполномоченным по правам человека Верховной Рады, украинским омбудсменом. Непростой диалог… Но тем не менее это взаимодействие есть. Мы договорились, что мы будем одновременно посещать: я украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории в изоляции, а он — наших военнопленных", — сказала Москалькова в ходе сессии "Права человека в международном контексте" на форуме "Территория смыслов".Она сообщила, что ее аппарат последний раз посетил 1900 украинских военнопленных."Последнее посещение (Лубинцом. — Прим. ред.) было взятых в плен наших военнослужащих в Курской области. Он посетил, прислал мне видео, это очень важно", — отметила федеральный омбудсмен.Кроме того, по словам Москальковой, уполномоченный по правам человека в регионе сегодня по её просьбе посещает украинских военнослужащих. Россия и Украина также обменивается письмами, которые взятые в плен военнослужащие пишут своим близким.

https://ria.ru/20240818/poiski-1966875286.html

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украина, курская область, дмитрий лубинец, курск, татьяна москалькова, верховная рада украины