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Омбудсмен Украины посетил российских пленных, взятых в Курской области
Омбудсмен Украины посетил российских пленных, взятых в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Омбудсмен Украины посетил российских пленных, взятых в Курской области
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец посетил российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области, и отправил видео с... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-20T18:06
2024-08-20T18:06
2024-08-21T02:38
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец посетил российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области, и отправил видео с ними, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Мы работаем с уполномоченным по правам человека Верховной Рады, украинским омбудсменом. Непростой диалог… Но тем не менее это взаимодействие есть. Мы договорились, что мы будем одновременно посещать: я украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории в изоляции, а он — наших военнопленных", — сказала Москалькова в ходе сессии "Права человека в международном контексте" на форуме "Территория смыслов".Она сообщила, что ее аппарат последний раз посетил 1900 украинских военнопленных."Последнее посещение (Лубинцом. — Прим. ред.) было взятых в плен наших военнослужащих в Курской области. Он посетил, прислал мне видео, это очень важно", — отметила федеральный омбудсмен.Кроме того, по словам Москальковой, уполномоченный по правам человека в регионе сегодня по её просьбе посещает украинских военнослужащих. Россия и Украина также обменивается письмами, которые взятые в плен военнослужащие пишут своим близким.
https://ria.ru/20240818/poiski-1966875286.html
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украина, курская область, дмитрий лубинец, курск, татьяна москалькова, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Дмитрий Лубинец, Курск, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины
Омбудсмен Украины посетил российских пленных, взятых в Курской области
Москалькова сообщила, что Лубинец прислал ей видео с пленными из Курской области
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец посетил российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области, и отправил видео с ними, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Мы работаем с уполномоченным по правам человека Верховной Рады, украинским омбудсменом. Непростой диалог… Но тем не менее это взаимодействие есть. Мы договорились, что мы будем одновременно посещать: я украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории в изоляции, а он — наших военнопленных", — сказала Москалькова в ходе сессии "Права человека в международном контексте" на форуме "Территория смыслов".
Она сообщила, что ее аппарат последний раз посетил 1900 украинских военнопленных.
"Последнее посещение (Лубинцом. — Прим. ред.) было взятых в плен наших военнослужащих в Курской области. Он посетил, прислал мне видео, это очень важно", — отметила федеральный омбудсмен.
Кроме того, по словам Москальковой, уполномоченный по правам человека в регионе сегодня по её просьбе посещает украинских военнослужащих. Россия и Украина также обменивается письмами, которые взятые в плен военнослужащие пишут своим близким.