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В МИД России рассказали о ходе переговоров ЕАЭС с Индонезией

В МИД России рассказали о ходе переговоров ЕАЭС с Индонезией - РИА Новости, 20.08.2024

В МИД России рассказали о ходе переговоров ЕАЭС с Индонезией

Переговоры ЕАЭС с Индонезией о создании зоны свободной торговли находятся на финальной стадии, завершается работа над текстом документа, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:24

2024-08-20T08:24

2024-08-20T09:10

индонезия

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микаэл агасандян

владимир путин

прабово субианто

евразийский экономический союз

снг

экономика

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Переговоры ЕАЭС с Индонезией о создании зоны свободной торговли находятся на финальной стадии, завершается работа над текстом документа, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "На финальной стадии находятся переговоры ЕАЭС с Индонезией. В конце июля состоялся пятый раунд консультаций, и в настоящее время стороны завершают работу над текстом проекта соглашения", - сказал Агасандян, отвечая на вопрос о создании зон свободной торговли ЕАЭС с разными странами. В июле президент России Владимир Путин, встречаясь с избранным президентом Индонезии, министром обороны Прабово Субианто, заявил, что фактически готовый к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией сыграет заметную роль в развитии торговых связей двух стран. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>

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индонезия, россия, микаэл агасандян, владимир путин, прабово субианто, евразийский экономический союз, снг, экономика