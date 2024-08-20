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В МИД России рассказали о ходе переговоров ЕАЭС с Индонезией
В МИД России рассказали о ходе переговоров ЕАЭС с Индонезией - РИА Новости, 20.08.2024
В МИД России рассказали о ходе переговоров ЕАЭС с Индонезией
Переговоры ЕАЭС с Индонезией о создании зоны свободной торговли находятся на финальной стадии, завершается работа над текстом документа, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:24
2024-08-20T08:24
2024-08-20T09:10
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микаэл агасандян
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Переговоры ЕАЭС с Индонезией о создании зоны свободной торговли находятся на финальной стадии, завершается работа над текстом документа, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "На финальной стадии находятся переговоры ЕАЭС с Индонезией. В конце июля состоялся пятый раунд консультаций, и в настоящее время стороны завершают работу над текстом проекта соглашения", - сказал Агасандян, отвечая на вопрос о создании зон свободной торговли ЕАЭС с разными странами. В июле президент России Владимир Путин, встречаясь с избранным президентом Индонезии, министром обороны Прабово Субианто, заявил, что фактически готовый к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией сыграет заметную роль в развитии торговых связей двух стран. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
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индонезия, россия, микаэл агасандян, владимир путин, прабово субианто, евразийский экономический союз, снг, экономика
Индонезия, Россия, Микаэл Агасандян, Владимир Путин, Прабово Субианто, Евразийский экономический союз, СНГ, Экономика
В МИД России рассказали о ходе переговоров ЕАЭС с Индонезией
МИД: переговоры ЕАЭС с Индонезией о создании зоны свободной торговли завершаются