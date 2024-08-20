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Кошмар скоро закончится - РИА Новости, 20.08.2024
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08:00 20.08.2024 (обновлено: 08:01 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
Кошмар скоро закончится
Кошмар скоро закончится - РИА Новости, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
Спустя 320 дней бомбежек Газы забрезжила реальная надежда на завершение кошмара для живущих там двух с половиной миллионов палестинцев. Непрямые переговоры... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:00
2024-08-20T08:01
аналитика
сша
израиль
сектор газа
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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Спустя 320 дней бомбежек Газы забрезжила реальная надежда на завершение кошмара для живущих там двух с половиной миллионов палестинцев. Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, идущие в Каире — их ведут США, Катар и Египет — могут завершиться достижением соглашения о прекращении огня. Хотя американские власти уже не раз в последние дни говорили о том, что соглашение близко, оно так и не было заключено, но прибывший вчера в регион госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что сейчас есть "последний шанс" и "лучшая и, может быть, последняя возможность" для освобождения израильских заложников в Газе. Освобождение захваченных 7 октября прошлого года заложников было объявлено главной причиной израильской военной операции в палестинском секторе, но за десять с лишним месяцев Газа была практически полностью разрушена, а освобождены были лишь чуть больше половины из двух с половиной сотен израильтян (причем большую часть отпустил сам ХАМАС в ходе операций обмена). Какая-то часть заложников погибла под израильскими бомбежками — так что сейчас в плену остаются менее 100 человек.ХАМАС согласен освободить их, но требует в ответ не временного, а постоянного прекращения огня и вывода израильских войск со всей территории Газы. Но Нетаньяху, на словах желающий освободить заложников, отказывается полностью прекращать оккупацию и хочет иметь право возобновить операцию против ХАМАС — понятно, что на таких условиях никакого соглашения достичь не удается. Давление американцев на Нетаньяху оказывалось малорезультативным: в Тель-Авиве привыкли играть на внутриамериканских противоречиях, особенно в период президентской кампании. Но в ходе нее вопрос поддержки Израиля стал одним из важнейших — при всей произраильской атмосфере в американской политической элите демократический избиратель недоволен тем, что Байден и Харрис не могут остановить избиение мирного палестинского населения. Поэтому сейчас Белому дому нужно продемонстрировать свою силу — показать избирателям, что администрация может добиться прекращения огня в Газе и принудить Нетаньяху к миру. Так что давление на израильское руководство растет — и появляются реальные шансы на перемирие.Но для этого Нетаньяху нужно будет отказаться от намерения сохранить контроль над Газой, то есть оставить израильские войска на границе между Газой и Египтом, а также на полосе, проходящей с востока на запад и разделяющей анклав надвое. Это ключевое требование ХАМАС — и без его выполнения не может быть никакого соглашения. Понятно, что для Нетаньяху очень сложно вывести все войска — хотя Израиль и заявляет периодически, что почти уничтожил военную структуру ХАМАС, все десять месяцев израильские лидеры говорили о том, что сохранят контроль за сектором и после окончания операции. Однако Израиль не может вечно вести боевые действия в Газе — и ему все равно придется уйти из нее. Попытки остаться в секторе приведут к бойкоту Израиля со стороны большинства мирового сообщества, и даже США ничего не смогут сделать для своего союзника.Скорее всего, Нетаньяху выторгует какой-то переходный период для вывода войск, но ему нужно будет согласиться обозначить конкретную дату их ухода. Для немалой части израильского общества, уже настроенной на то, что "Газа стала нашей", это будет сильным ударом, но альтернативы у Израиля все равно нет. Более того: даже после ухода из Газы проблемы у Израиля не закончатся. Десять месяцев геноцида не пройдут бесследно для еврейского государства — в его истории начинается (и уже началась) новая глава.В Газе было ранено около 100 тысяч и убито 40 тысяч (большинство из которых женщины и дети) — и останки еще около десяти тысяч могут быть погребены под развалинами. Практически все население превратилось в беженцев, выживающих при нехватке еды и медикаментов. Разрушена большая часть сектора — причем как жилья, так и инфраструктуры, а также садов и полей. И это было сознательное разрушение, уничтожение всего и вся, потому что главной, необъявленной (хотя и проговариваемой в том числе и на официальном уровне) целью Израиля была зачистка Газы, выдавливание из нее всех палестинцев. Американский Bloomberg приводит слова профессора истории архитектуры Массачусетского технологического университета Марка Ярзобека, изучавшего восстановление Европы после Второй мировой войны: "То, что мы видим в Газе, это нечто такое, чего мы еще никогда не видели в истории урбанизма. Это не просто разрушение физической инфраструктуры, это разрушение основных институтов управления и ощущения нормальной жизни. Стоимость восстановления будет непомерно высокой... Что бы ни делали, Газа будет бороться с этим на протяжении многих поколений".Но Газа живет в условиях оккупации или блокады с 1967 года (а беженцы появились в ней в 1948-м) — так что для палестинцев главное, что они сохранили свою землю, не дали завершить геноцид. Теперь ее нужно будет восстановить, в том числе и вывезти 42 миллиона тонн одних только обломков! Руины Газы будут разобраны, найденные под ними мертвые оплаканы и похоронены — но кто заплатит и за восстановление, и за преступления?Восстанавливать Газу будут на арабские и, частично, американские и европейские деньги — Израиль не только не даст ни шекеля, но и еще и заработает на восстановлении (ведь он сохранит контроль не только над границами Газы, но и над ее экспортом-импортом, а также финансами). Однако в конечном итоге Израиль окажется в глубоком минусе — и не потому, что его экономика пострадала от войны (и падения торгового оборота), а потому, что отношение к нему в мире необратимо изменилось. Заплатить за геноцид все равно придется — и гораздо большим, чем деньгами: будущим самого государства, решившего построить свое счастье на несчастье других и на их земле.
https://ria.ru/20240819/peregovory-1966978777.html
https://ria.ru/20240819/sektor_gaza-1966959083.html
https://ria.ru/20240817/egipet-1966765956.html
https://ria.ru/20240820/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240817/bayden-1966721895.html
сша
израиль
сектор газа
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Петр Акопов
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аналитика, сша, израиль, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Аналитика, США, Израиль, Сектор Газа, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

Кошмар скоро закончится

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Спустя 320 дней бомбежек Газы забрезжила реальная надежда на завершение кошмара для живущих там двух с половиной миллионов палестинцев. Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, идущие в Каире — их ведут США, Катар и Египет — могут завершиться достижением соглашения о прекращении огня. Хотя американские власти уже не раз в последние дни говорили о том, что соглашение близко, оно так и не было заключено, но прибывший вчера в регион госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что сейчас есть "последний шанс" и "лучшая и, может быть, последняя возможность" для освобождения израильских заложников в Газе. Освобождение захваченных 7 октября прошлого года заложников было объявлено главной причиной израильской военной операции в палестинском секторе, но за десять с лишним месяцев Газа была практически полностью разрушена, а освобождены были лишь чуть больше половины из двух с половиной сотен израильтян (причем большую часть отпустил сам ХАМАС в ходе операций обмена). Какая-то часть заложников погибла под израильскими бомбежками — так что сейчас в плену остаются менее 100 человек.
ХАМАС согласен освободить их, но требует в ответ не временного, а постоянного прекращения огня и вывода израильских войск со всей территории Газы. Но Нетаньяху, на словах желающий освободить заложников, отказывается полностью прекращать оккупацию и хочет иметь право возобновить операцию против ХАМАС — понятно, что на таких условиях никакого соглашения достичь не удается. Давление американцев на Нетаньяху оказывалось малорезультативным: в Тель-Авиве привыкли играть на внутриамериканских противоречиях, особенно в период президентской кампании. Но в ходе нее вопрос поддержки Израиля стал одним из важнейших — при всей произраильской атмосфере в американской политической элите демократический избиратель недоволен тем, что Байден и Харрис не могут остановить избиение мирного палестинского населения. Поэтому сейчас Белому дому нужно продемонстрировать свою силу — показать избирателям, что администрация может добиться прекращения огня в Газе и принудить Нетаньяху к миру. Так что давление на израильское руководство растет — и появляются реальные шансы на перемирие.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на сектор Газа - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Блинкен назвал переговоры с ХАМАС последней возможностью вернуть заложников
19 августа, 08:55
Но для этого Нетаньяху нужно будет отказаться от намерения сохранить контроль над Газой, то есть оставить израильские войска на границе между Газой и Египтом, а также на полосе, проходящей с востока на запад и разделяющей анклав надвое. Это ключевое требование ХАМАС — и без его выполнения не может быть никакого соглашения. Понятно, что для Нетаньяху очень сложно вывести все войска — хотя Израиль и заявляет периодически, что почти уничтожил военную структуру ХАМАС, все десять месяцев израильские лидеры говорили о том, что сохранят контроль за сектором и после окончания операции. Однако Израиль не может вечно вести боевые действия в Газе — и ему все равно придется уйти из нее. Попытки остаться в секторе приведут к бойкоту Израиля со стороны большинства мирового сообщества, и даже США ничего не смогут сделать для своего союзника.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
СМИ: соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня
19 августа, 01:22
Скорее всего, Нетаньяху выторгует какой-то переходный период для вывода войск, но ему нужно будет согласиться обозначить конкретную дату их ухода. Для немалой части израильского общества, уже настроенной на то, что "Газа стала нашей", это будет сильным ударом, но альтернативы у Израиля все равно нет. Более того: даже после ухода из Газы проблемы у Израиля не закончатся. Десять месяцев геноцида не пройдут бесследно для еврейского государства — в его истории начинается (и уже началась) новая глава.
Автомобильное движение на площади Тахрир в Каире - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Посредники работают над устранением пробелов в переговорах по Газе
17 августа, 14:26
В Газе было ранено около 100 тысяч и убито 40 тысяч (большинство из которых женщины и дети) — и останки еще около десяти тысяч могут быть погребены под развалинами. Практически все население превратилось в беженцев, выживающих при нехватке еды и медикаментов. Разрушена большая часть сектора — причем как жилья, так и инфраструктуры, а также садов и полей. И это было сознательное разрушение, уничтожение всего и вся, потому что главной, необъявленной (хотя и проговариваемой в том числе и на официальном уровне) целью Израиля была зачистка Газы, выдавливание из нее всех палестинцев. Американский Bloomberg приводит слова профессора истории архитектуры Массачусетского технологического университета Марка Ярзобека, изучавшего восстановление Европы после Второй мировой войны: "То, что мы видим в Газе, это нечто такое, чего мы еще никогда не видели в истории урбанизма. Это не просто разрушение физической инфраструктуры, это разрушение основных институтов управления и ощущения нормальной жизни. Стоимость восстановления будет непомерно высокой... Что бы ни делали, Газа будет бороться с этим на протяжении многих поколений".
Но Газа живет в условиях оккупации или блокады с 1967 года (а беженцы появились в ней в 1948-м) — так что для палестинцев главное, что они сохранили свою землю, не дали завершить геноцид. Теперь ее нужно будет восстановить, в том числе и вывезти 42 миллиона тонн одних только обломков! Руины Газы будут разобраны, найденные под ними мертвые оплаканы и похоронены — но кто заплатит и за восстановление, и за преступления?
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Восстанавливать Газу будут на арабские и, частично, американские и европейские деньги — Израиль не только не даст ни шекеля, но и еще и заработает на восстановлении (ведь он сохранит контроль не только над границами Газы, но и над ее экспортом-импортом, а также финансами). Однако в конечном итоге Израиль окажется в глубоком минусе — и не потому, что его экономика пострадала от войны (и падения торгового оборота), а потому, что отношение к нему в мире необратимо изменилось. Заплатить за геноцид все равно придется — и гораздо большим, чем деньгами: будущим самого государства, решившего построить свое счастье на несчастье других и на их земле.
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Байден признал, что не знает возможных сроков по прекращению огня в Газе
17 августа, 04:27
 
АналитикаСШАИзраильСектор ГазаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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